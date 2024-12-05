Çaykur Rizespor turu son dakikalarda aldı!
Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nın 4. turunda kendi sahasında ağırladığı Silivrispor'u 3-2 mağlup ederek bir üst tura yükselen takım oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Çaykur Rizespor, evinde Silivrispor ile karşılaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.
Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 31 ve 47'de Papanikolaou ile 86'da Altin Zeqiri kaydetti. Silivrispor'un gollerini ise 21 ve 54'te Mert Aktaş kaydetti.
Karadeniz ekibi, bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.
Etiketler: #çaykur rizespor #Silivrispor #Türkiye Kupası
Spor Haberleri
- Fenerbahçe'den Cengiz Ünder kararı!
- NBA'den Alperen Şengün'e ceza!
- Trabzonspor konuğu Kasımpaşa
- Samet Aybaba'dan Kaan Şakul'a çok sert yanıt!
- PFDK'dan Galatasaray ve Beşiktaş'a ceza!
- Jose Mourinho'dan flaş Dursun Özbek açıklaması!
- Okan Buruk'tan sakatlık sözleri!
- Osimhen transferinde Galatasaray'a dev rakip!
- Beşiktaşlı yöneticiden flaş Gedson Fernandes itirafı!
- Bayern Münih sahasında Baskonia'yı yendi!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'HTŞ'yi kim finanse ediyor' sorusuna yanıt verdi
- Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı!
- ABD'de 7.0 büyüklüğünde deprem!
- Cevdet Yılmaz’dan dikkat çeken açıklama
- Suriye ordusu çekildi... HTŞ, Hama'ya girdi!
- Anneannesini öldürmüştü...
- Lisede korkunç olay
- Nasuh Mahruki'ye tahliye kararı!
- Kalp krizi şüphesiyle gelen hasta sıra beklerken öldü
- Canlı yayında 'HTŞ' kavgası