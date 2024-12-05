Çaykur Rizespor turu son dakikalarda aldı!

Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nın 4. turunda kendi sahasında ağırladığı Silivrispor'u 3-2 mağlup ederek bir üst tura yükselen takım oldu.

Çaykur Rizespor turu son dakikalarda aldı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2024 - 20:25

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Çaykur Rizespor, evinde Silivrispor ile karşılaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 31 ve 47'de Papanikolaou ile 86'da Altin Zeqiri kaydetti. Silivrispor'un gollerini ise 21 ve 54'te Mert Aktaş kaydetti.

Karadeniz ekibi, bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.


Etiketler: #çaykur rizespor #Silivrispor #Türkiye Kupası

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