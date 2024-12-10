Selçuk İnan'dan Çaykur Rizespor maçı açıklaması!
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan, açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan İnan, Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.
'SAHADA SAVAŞTILAR'
Çaykur Rizespor karşısında iyi bir mücadele ortaya koyduklarını anlatan İnan, şunları kaydetti:
"Gerçekten oyuncularım tebriği fazlasıyla hak etti. Çok iyi mücadele ettiler, sahada savaştılar ve onlar adına çok mutluyum. Rizespor gerçekten güçlü bir takım, özellikle son haftalardaki formu gayet iyi. Fiziksel olarak güçlü bir rakibimiz vardı. Buna göre hazırlandık. Oyuncularımız fiziksel olarak karşılık verdi. Oyuna iyi başladık ve gölü bulduk. İkinci yarıda ikinci golü de bulabilirdik ama olmadı. Benim kafamdakileri tam anlamıyla sahaya yansıtamamış olsak da bu kabul edilebilir bir durumdu. Çünkü bizim gibi takımlarda bazı oyuncuların eksikliği sizi farklı stratejilere gitmeyi engelliyor. Önemli oyuncularımız aramızda yoktu. Maç günü aniden Maxim'in rahatsızlığı, oyunda kalecilerimizin sakatlanması, Sorescu'nun sakatlığı... Aslında birçok olumsuzluk yaşanmasına rağmen onlarına yerine oynayan oyuncuların aslanlar gibi mücadele etmesi, doğru oyunu oynaması ve akabinde maçı kazanmak beni çok mutlu etti."
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