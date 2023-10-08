İlk 8 haftaya damga vurdu... Mauro Icardi'ye durmak yok!

Yayınlanma: 08.10.2023 - 10:14

Güncelleme: 08.10.2023 - 10:14

Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıları yeni transferlerinden Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı forma altında ilk golünü Bitexen Antalyaspor'a attı.

8 MAÇTA 8 GOL

Öte yandan Sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ise Süper Lig'de bir hafta aradan sonra Bitexen Antalyaspor maçında gollerine devam etti ve bu sezon 8 haftada 8 gole ulaştı.

Sarı-kırmızılı takımın takım halinde ligde 16 golü bulunuyor.