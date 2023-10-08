Bileği bükülmüyor... Galatasaray'dan 22 maçlık seri!
Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek serisini sürdürdü.
Okan Buruk yönetiminde yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray, son 22 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı.
16 MAÇTA 16 GALİBİYET
Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.
"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 8, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 2 olmak üzere çıktığı 16 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.
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