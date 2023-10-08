Bileği bükülmüyor... Galatasaray'dan 22 maçlık seri!

Yayınlanma: 08.10.2023 - 09:32

Güncelleme: 08.10.2023 - 09:32

Okan Buruk yönetiminde yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray, son 22 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı.

16 MAÇTA 16 GALİBİYET

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 8, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 2 olmak üzere çıktığı 16 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.