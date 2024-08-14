İlk hafta geride kaldı: Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu!

Süper Lig'de 2024/2025 sezonunun ilk haftası geride kalırken şampiyonluk oranları da belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.08.2024 - 16:45
İlk hafta geride kaldı: Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu!
Abone Ol google-news

Süper Lig'de ilk hafta maçları oynanırken, futbolseverlerin gözü bir yandan şampiyonluk oranlarına çevrildi.

İlk hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

SON ŞAMPİYON İKİNCİ FAVORİ

Geçen sezonun ikincisi Fenerbahçe, 1.85 ile en büyük favori gösterildi. Son iki yılın şampiyonu Galatasaray ise 2.10 oranla ikinci sırada yer aldı.

Sezona dikkat çeken bir başlangıç yapan Beşiktaş, 6.00 oranıyla üçüncü favori gösterildi. Trabzonspor'un oranı 40.00, Başakşehir'in oranı ise 90.00 olarak belirlendi.


süper lig haberleri şampiyonluk haberleri Şampiyonluk oranları haberleri

İlgili Haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik viraj: Galatasaray - Young Boys maçlarının yayıncısı belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik viraj: Galatasaray - Young Boys maçlarının yayıncısı belli oldu!
Wilfried Zaha, Derrick Köhn, Kerem Aktürkoğlu... Galatasaray'dan transfer açıklaması!

Wilfried Zaha, Derrick Köhn, Kerem Aktürkoğlu... Galatasaray'dan transfer açıklaması!
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Adrien Rabiot'nun menajerinden transfer açıklaması!

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Adrien Rabiot'nun menajerinden transfer açıklaması!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler