İlk kez bir araya gelecekler... İbrahim Hacıosmanoğlu - Montella zirvesi!

Yayınlanma: 29.07.2024 - 10:31

Güncelleme: 29.07.2024 - 10:33

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) sonrası izne çıkan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, tatilini tamamlıyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; yeniden çalışmalara başlamak için İstanbul'a dönecek olan İtalyan hocanın cuma günü Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı ile görüşeceği kaydedildi.

Montella, cumartesi günü de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa Finali'ni izleyecek.

Sezonun başlamasıyla birlikte ise Avrupa Uluslar Ligi Elemeleri öncesi mesaisine hız verecek.