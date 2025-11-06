İlk kez milli takıma davet edilmişti... Trabzonspor'da Batagov'un büyük talihsizliği

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.11.2025 17:13:00
Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansın ardından Ukrayna Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edilen Arseniy Batagov'un, bordo mavili takımın son antrenmanında sakatlandığı ileri sürüldü.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor'da, savunma hattında sıkıntı yaşanıyor.

Bordo mavili takımda, geçen hafta oynanan Galatasaray maçında Stefan Savic sakatlanarak oyundan çıkmış ve 51. dakikada yerini Rayyan Baniya'ya bırakmıştı. Karadağlı stoperin çekilen MR'ında sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edilmişti.

BATAGOV ANTRENMANDA SAKATLANDI

Tecrübeli savunma oyuncusunun Alanyaspor maçında forma giymesi beklenmezken, bordo mavililere bir kötü haber de Arseniy Batagov'dan geldi.

Sabah gazetesinin haberine göre; Trabzonspor’un Ukraynalı stoperi son antrenmanda bir sakatlık yaşadı. Batagov'un durumu, çekilecek MR’ın ardından netlik kazanacak.

23 yaşındaki futbolcu, geçen günlerde kariyerinde bir ilki yaşamış ve Ukrayna A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edilmişti.

