Cumhuriyet Gazetesi Logo
İlk maç öncesi Victor Osimhen'den Afrika Uluslar Kupası açıklaması!

İlk maç öncesi Victor Osimhen'den Afrika Uluslar Kupası açıklaması!

23.12.2025 17:47:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İlk maç öncesi Victor Osimhen'den Afrika Uluslar Kupası açıklaması!

Afrika Uluslar Kupası'nın ilk hafta maçında Tanzanya ile karşılaşacak Nijerya'da Galatasaraylı forvet Victor Osimhen, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası ile ilgili konuştu. Osimhen, kupayı kazanmak istediklerini söyledi.

Osimhen'in formasını giydiği Nijerya, bir önceki Afrika Kupası finalinde finale ulaştı ancak finalde Fildişi Sahili'ne kaybetti.

Nijerya, Demokratik Kongo'ya penaltılarda da kaybetti ve Dünya Kupası için bilet de alamadı. Osimhen, "Penaltı bence şans işi. Hayat böyle, biz de yolumuza devam etmeliyiz" dedi.

"BİZİM İÇİN FIRSAT"

Nijerya taraftarlarına mesaj gönderen Osimhen, "İyi ve kötü zamanlarda bizimle olan dünyanın dört bir yanındaki Nijerya taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Sözlerine devam eden golcü yıldız, "Afrika Uluslar Kupası, taraftarlarımızı kazanmak ve hayallerimizi gerçekleştirmek için fırsat" sözlerini sarf etti.

"ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"

Kendisi olmadığında takımın zorlandığı ve takımdaki rolüyle ilgili konuşan Osimhen, "Sadece elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bu kadroda çok yetenekli oyuncular var. Ben de onlardan biriyim. Bazılarımız sahada olmasa da diğerleri sahneye çıkabilir. Bu, takımın özelliklerinden biri" dedi.

26 yaşındaki futbolcu, "Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Koşmaya, gol atmaya ve takım arkadaşlarım için mücadele etmeye çalışıyorum. Takım arkadaşlarıma bana gol atma fırsatı verdikleri için minnettarım. Aramızda karşılıklı bir saygı var" diye konuştu.

NİJERYA'NIN İLK MAÇTA RAKİBİ TANZANYA

Osimhen'in formasını giydiği Nijerya, Afrika Uluslar Kupası'ndaki ilk maçına bugün (salı) Tanzanya karşısında çıkacak. Karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.

İlgili Konular: #Nijerya #victor osimhen #Afrika Uluslar Kupası

İlgili Haberler

Fenerbahçe Opet Nikolina Milic transferini resmen açıkladı! Takıma geri döndü...
Fenerbahçe Opet Nikolina Milic transferini resmen açıkladı! Takıma geri döndü... Kadın Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Opet, 31 yaşındaki Sırp pivot Nikolina Milic'i renklerine bağladığını duyurdu.
Kocaelispor Türkiye Kupası'na 3 puanla başladı!
Kocaelispor Türkiye Kupası'na 3 puanla başladı! Kocaelispor, Türkiye Kupası grup aşamasının ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Erzurumspor FK'yi 3-1 mağlup etti.
Josef de Souza'dan derbi mesajı: 'Ruhunuzu sahaya koyun...'
Josef de Souza'dan derbi mesajı: 'Ruhunuzu sahaya koyun...' Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, derbi öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.