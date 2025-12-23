İlk maç öncesi Victor Osimhen'den Afrika Uluslar Kupası açıklaması!

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası ile ilgili konuştu. Osimhen, kupayı kazanmak istediklerini söyledi.

Osimhen'in formasını giydiği Nijerya, bir önceki Afrika Kupası finalinde finale ulaştı ancak finalde Fildişi Sahili'ne kaybetti.

Nijerya, Demokratik Kongo'ya penaltılarda da kaybetti ve Dünya Kupası için bilet de alamadı. Osimhen, "Penaltı bence şans işi. Hayat böyle, biz de yolumuza devam etmeliyiz" dedi.

"BİZİM İ Ç İN FIRSAT"

Nijerya taraftarlarına mesaj gönderen Osimhen, "İyi ve kötü zamanlarda bizimle olan dünyanın dört bir yanındaki Nijerya taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Sözlerine devam eden golcü yıldız, "Afrika Uluslar Kupası, taraftarlarımızı kazanmak ve hayallerimizi gerçekleştirmek için fırsat" sözlerini sarf etti.

"EL İMDEN GELENİ YAPIYORUM"

Kendisi olmadığında takımın zorlandığı ve takımdaki rolüyle ilgili konuşan Osimhen, "Sadece elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bu kadroda çok yetenekli oyuncular var. Ben de onlardan biriyim. Bazılarımız sahada olmasa da diğerleri sahneye çıkabilir. Bu, takımın özelliklerinden biri" dedi.

26 yaşındaki futbolcu, "Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Koşmaya, gol atmaya ve takım arkadaşlarım için mücadele etmeye çalışıyorum. Takım arkadaşlarıma bana gol atma fırsatı verdikleri için minnettarım. Aramızda karşılıklı bir saygı var" diye konuştu.

NİJERYA'NIN İLK MA ÇTA RAKİBİ TANZANYA

Osimhen'in formasını giydiği Nijerya, Afrika Uluslar Kupası'ndaki ilk maçına bugün (salı) Tanzanya karşısında çıkacak. Karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.