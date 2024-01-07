İlk maçında büyüledi... İspanya'da gündem Arda Güler!

Yayınlanma: 07.01.2024 - 12:35

Güncelleme: 07.01.2024 - 12:35

Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kez sahaya çıktı.

Arandina ile oynanan İspanya Kral Kupası maçına ilk 11'de başlayan 18 yaşındaki futbolcu, 59 dakika sahada kaldı. Arda'nın 59 dakikalık performansı İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı.

"İLK BAKIŞTA İLLÜZYON"

İspanya'nın önde gelen spor sitesi AS, Arda Güler'in Arandina ile oynanan Kral Kupası maçındaki performansına geçer not verdi. AS'ta yer alan haberde "İlk bakışta illüzyon" başlığı kullanıldı.

Haberin ayrıntısında şu ifadeler yer aldı:

"Mallorca maçından sadece üç gün sonra Ancelotti, Arda Güler'e Arandina maçında ilk 11'de şans verdi. Her ne kadar temposuz bir maç olsa da Arda Güler, Ancelotti'nin ona şans tanıdığı 59 dakika istediklerini yaptı. 39 pasın 35'inde isabet tutturdu ve yüzde 90 başarı oranı yakaladı. 56 kez oyun. Biri isabetl aksiyonlarına dahil oldu. Biri direğe çarpan üç şut attı; üç denemede iki iyi dripling yaptı ve üç top kazandı. İlk yarıda Madrid'in açık ara en iyi hücumcusuydu. Kaleyi bulamamasına rağmen, sadece iyi bir oyuncu izlenimi vermekle kalmadı, aynı zamanda sert ve zeki bir oyuncu izlenimi de verdi. Mümkün olan her fırsatta şut attı ve ilk iki pozisyonda, kötü olduğu düşünülen sağ ayağıyla çekinmeden kaleyi düşündü. Buna ek olarak, Arda'ya kıyasla takımda daha tecrübeli olan Ceballos'un da şut atmak için pozisyon aldığı direkt serbest vuruşu kazandı. Serbest vuruştaki tarzı cesaretini tamamen haklı çıkardı."

"OYUNUN FARKINA VARIYOR"

İspanya'dan Marca ise, Arda Güler'in Real Madrid formasıyla ilk kez sahaya çıkmasını "Arda nihayet oyunun farkına varıyor" başlığıyla okuyucularına aktardı.

Haberde Arda Güler'in yeteneklerinin henüz ısınma aşamasına bile belli olduğu vurgulanırken, "Tribünde ailesi ve onu soğuktan koruyacak eldivenleriyle Arda Güler sonunda sahaya çıktı. Sahip olduğu kalite sadece ısınmasını izlerken bile belli oluyor. Türk oyuncu her iki ayağını da kullanabiliyor ve oyunu kavrayabilen oyunculardan biri ki bu çok normal bir şey değil. Ancak Güler'in ihtiyacı olan bir şey varsa, biraz kas kazanmanın yanı sıra, o da Ancelotti'nin birkaç gün önce talep ettiği sabır. Türk oyuncunun son altı ayı telafi etme arzusu muazzam. Maçın 18. dakikasında üst köşeye gönderdiği frikik onun kartviziti. İçinde bir klas var. Aranda'da küçük şeyler bıraktı ama sabır şimdilik onun en iyi yoldaşı olmalı" denildi.

"YETENEKLERİNİ GÖSTEREBİLDİ"

Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen Sport, Arda Güler'in ilk maçında heyecan verici bir başlangıç yaptığını okuyucularına aktardı.

Sport'ta yer alan haberde, "Real Madrid'e attığı imzanın resmileşmesinden tam altı ay sonra Arda Güler beyaz formayla ilk dakikalarını oynadı. Real Madrid'in FC Barcelona'ya imza atmasını engellemek için 20 milyon avro artı 10 milyon avro bonservis ödediği genç Türk oyuncu, yarım sezonluk sakatlık çilesinin ardından ilk kez forma giydi. Real Madrid maçı kazandı (1-3) ve Arda yarım yıl oynamadıktan sonra nihayet yeteneklerini gösterebildi. Güler, Madrid taraftarları için heyecan verici bir başlangıç yaptı. Bir gösteri performansı sergilemedi ve onun durumunda tamamen normal bir şey olan deneyimden yoksun görünüyordu, ancak iyi hisler sundu ve bazı erdemlerini göstermek için sahnenin avantajını kullandı" ifadelerine yer verildi.

"İPUÇLARINI GÖSTERDİ"

İspanya'dan Farode Vigo, Arda Güler'in de ilk kez şans bulduğu maçta Real Madrid'in Arandina'yı 1 dakikada devirdiği okuyuculara aktarıldı.

Arda Güler'in ilk maçına kalitesini gösterdiği vurgulanan haberde "Madrid ikna edici bir şekilde kazandı 3-1 kazandı bir sonraki tura yükseldi. Tek bir olumsuzluk bile yaşamadılar. Arda Güler ilk maçına çıktı ve sahip olduğu kalitenin ipuçlarını gösterdi" denildi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Arda Güler, "Bu efsane formayı giydiğim ve ilk maçımı kazandığım için çok mutluyum. Nice güzel günlerin ilki..." ifadelerini yazdı.