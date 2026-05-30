İlk transfer tercihi aynı mevkiye… Jose Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber

Real Madrid'in başına geçmesine kesin gözüyle bakılan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk transfer talebi ortaya çıktı.

İspanyol devinin eski oyuncusu Nico Paz'ı yeniden kadroya katmak istediği öne sürülen Portekizli teknik adamın planı, Arda Güler açısından yeni bir forma rekabeti anlamına gelebilir.

MOURINHO DÖNEMİ BAŞLIYOR

Real Madrid'de gözler başkanlık seçimine çevrilirken, teknik direktörlük koltuğu için Jose Mourinho ismi öne çıkıyor. İspanyol basınında yer alan iddialara göre Florentino Perez'in yeniden başkan seçilmesinin ardından Mourinho'nun göreve getirildiği resmen açıklanacak. Portekizli teknik adamın transfer planları da şimdiden şekillenmeye başladı.

İLK HEDEF NICO PAZ

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Mourinho, Como forması giyen Nico Paz'ı kadrosunda görmek istiyor.

Real Madrid altyapısından yetişen Arjantinli futbolcu, daha önce İtalyan ekibi Como'ya gönderilmişti.

PİYASA DEĞERİ 80 MİLYON EURO'YA ULAŞTI

21 yaşındaki Nico Paz, Como'da gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkat çeken genç yıldızlarından biri haline geldi. Arjantinli futbolcu son iki sezonda 75 maçta 19 gol ve 17 asist üreterek önemli bir çıkış yakaladı. Yıldız ismin piyasa değeri 80 milyon Euro seviyesine ulaştı.

ARDA GÜLER İÇİN YENİ REKABET

Nico Paz'ın transfer edilmesi halinde Arda Güler'in forma rekabeti yeniden artabilir. İki oyuncunun da benzer bölgelerde görev yapabilmesi nedeniyle, Mourinho'nun Paz hamlesinin kadro içindeki dengeleri etkileyebileceği değerlendiriliyor.