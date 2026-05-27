Dünya Kupası öncesi... Arda Güler sakatlığındaki son durumu açıkladı

Milli futbolcu Arda Güler, Dünya Kupası öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Güler, Real Madrid kariyeriyle ilgili dikkat çeken ifadelerde bulundu.

'FİZİKSEL OLARAK BİR PROBLEMİM YOK'

Sakatlığını atlatan Arda Güler, "Çok şükür. Kendimi şu an çok iyi hissediyorum. İnşallah Dünya Kupası'na da en hazır halimle gelip ülkeme faydalı olmak istiyorum. Fiziksel olarak bir problemim yok, çok iyi hissediyorum kendimi" dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella hakkında konuşan Arda Güler, "Montella ile çok güzel bir ilişkimiz var. Güzel bir takım yarattı. Onunla çalıştığımız için şanslıyız. Forvet tartışmalarına katılmıyorum. Takım olarak çok gol atıyoruz ve hücum gücümüz yüksek. Şu an benden beklentisi daha çok 10 numara pozisyonunda oynamam yönünde" ifadelerini kullandı.

'KESİNLİKLE KOLAY OLMAYACAK'

Dünya Kupası değerlendirmesinde bulunan milli yıldız, "İnşallah çok iyi geçeceğini söyleyebilirim. Oyuncularımıza, hocamıza, her şeyimize çok güveniyoruz. Elimizden gelen tüm hazırlıkları yapıp orada en hazır şekilde olmak istediğimizi biliyoruz. Ama kesinlikle kolay olmayacak. Biz ne kadar mutlu olduysak 24 sene sonra katılabildiğimiz için, diğer ülkelerin de aynı şekilde motivasyonla geleceğini biliyorum. Kendimize güveniyoruz" dedi.

ANCELOTTI SÖZLERİ

Ancelotti ve Xabi Alonso hakkında konuşan Arda Güler şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe’de Jesus beni dörtlü orta sahanın sağında oynatıyordu.

Sonra buraya geldim, orta sahada çok büyük bir kalabalık vardı. Kroos vardı, Modric vardı. Yine sağ kanatta oynamaya devam ettim.

Ancelotti bana 'sen orta sahasın, gelecekteki en iyi orta sahalardan biri olacaksın' dediğinde bile yine sağ kanatta oynatmaya devam ediyordu.

Xabi Alonso gelmeden önce de aradığında beni kesinlikle orta saha olarak oynatacağını söylemişti. Bu da beni çok mutlu etti. Çünkü hayatım o mevkide geçti. Bu rol tam olarak aradığım şeydi. Hızlıca adapte oldum."

'ONDAN BİR ŞEYLER ÖĞRENDİĞİM İÇİN ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM'

Eski takım arkadaşı Luka Modric'ten övgüyle bahseden genç oyuncu, "Modric inanılmaz bir oyuncu. Onunla oynadığım için, ondan bir şeyler öğrendiğim için çok şanslı hissediyorum. Bence bizim neslimizin en komple orta sahalarından biri. Hala bilmiyoruz ne oynadı? 10 numara mı oynadı, 8 numara mı, 6 numara mı? O yüzden her şeyi çok iyi yapabildiğini gördüm. O yüzden Modric'i kenara ayırmak lazım. Çünkü onun gibi oyuncular çok fazla yok. Kendimde bazı benzer özellikler olmasına rağmen yine de çok fazla aynı rollerde olmadığımızı da düşünüyorum. Belki daha fazla skora katkı yapabiliyorum, belki sihrimi daha fazla gösterebiliyorum ama tabii ki onun ayak izlerini takip edebilmek çok önemli" ifadelerini kullandı.

Arda Güler açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten futbol oynarken gol-asiste odaklanmamaya çalışıyorum. Çünkü ben ne kadar oyundan keyif alırsam performansımı o kadar yukarı çektiğimi biliyorum. Tabii ki insanların gol-asist üzerinden yorumlaması çok normal. Ben de öyle yapıyorum ama her hocanın oyunculardan istediği şeyler farklı. O yüzden oyuncuların rollerini anlayıp ona göre performans vermeleri çok önemli. Benden hoca 6-8 numara oynamamı istiyorsa çok fazla gole odaklanmamam gerektiğini düşünebilirim."

'BENİMLE GURUR DUYDUĞUNU SÖYLEDİ'

"Gerçekten Xabi Alonso ile çok güzel bir iletişimimiz vardı. Bana anahtarları teslim ettiğini ben hissetmiştim ki tam da aradığım şey buydu. Şimdi de Chelsea ile anlaşmış. İnşallah onun için de her şey yolunda olur.

Tabii ki mesajlaşıyoruz. Bayern Münih maçından sonra benimle çok gurur duyduğunu söyledi. Mesajı görünce çok mutlu oldum. Gerçekten çok büyük bir antrenör."

'Baskı yaratıyorsa, ben de onun için oradayım'

“Fenerbahçe de her şeyi kazanmak isteyen bir kulüptü. Ayrıca Milli Takım’da da her maçı kazanmaya çalışıyoruz. Real Madrid’in DNA'sında da bu var. O yüzden uyumlu olduğumu düşünüyorum bu konuda. Baskı yaratıyorsa, ben de onun için oradayım!"

'ÇOK ÖZEL BİR KİMYAMIZ VAR'

"Bazı oyuncularla çok fazla konuşmanıza, çalışmanıza gerek kalmaz. Mbappe çok özel bir oyuncu. Futbola bakış açımız çok benzer. Bunun hakkında konuşuyoruz. Çok özel bir kimyamız var. Kendisi de çok özel bir oyuncu. Saha dışında da çok güzel bir insan."