İlk yenilgisini aldı: Nuri Şahin, Stuttgart karşısında bozguna uğradı!
Almanya Bundesliga 4. hafta maçında Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund, deplasmanda Stuttgart'a 5-1 mağlup oldu.
Almanya Bundesliga 4. hafta maçında Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund, deplasmanda Stuttgart ile karşılaştı. Stuttgart Arena'da oynanan maçı ev sahibi ekip 5-1 kazandı.
Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 4 ve 90. dakikalarda Deniz Undav, 21. dakikada Ermedin Demirovic, 62. dakikada Enzo Millot, 80. dakikada El Bilal Toure kaydetti.
Dortmund, Nuri Şahin yönetiminde bu sezon ilk kez mağlup oldu.
Bu sonuçla Stuttgart puanını 7'ye çıkardı ve Dortmund ile puanını eşitledi.
Ligin bir sonraki haftasında Dortmund, Bochum'u konuk edecek. Stuttgart ise Wolfsburg'a konuk olacak.
Etiketler: #nuri şahin #Borussia Dortmund #Stuttgart
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