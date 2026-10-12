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İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı açıklaması: 'Şampiyonlar Ligi'nin açık ara favorisi'

İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı açıklaması: 'Şampiyonlar Ligi'nin açık ara favorisi'

12.10.2026 00:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı açıklaması: 'Şampiyonlar Ligi'nin açık ara favorisi'

Galatasaray'ın Türk asıllı Alman oyuncusu İlkay Gündoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında karşılaşacakları Barcelona maçına dair görüşlerini aktardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, 13 Ekim Salı günü Barcelona'yı konuk edecek.

Maç öncesinde İlkay Gündoğan, İspanya basınından Mundo Deportivo'ya açıklamalarda bulundu.

"TRANSFER İDDİALARI DOĞRU DEĞİL"

İlkay Gündoğan transfer iddiaları ile ilgili konuştu.

Galatasaray'dan ayrılmayı planlamadığını söyleyen deneyimli oyuncu, "Transfer söylentileri doğru değil. Kış transfer döneminden sonra da burada kalmak ve Galatasaray'la bir şampiyonluk daha kazanmak için her şeyimi vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Eski takım arkadaşı Rodri'ye övgüde bulunan İlkay Gündoğan, "Benim için Rodri yıllardır dünyanın en eksiksiz defansif orta sahası. Dünya Kupası'nda turnuvanın en iyi oyuncusuydu ve fark yarattı. Onunla yan yana oynamak bir ayrıcalıktı" dedi.

"BARCELONA'YI YENMEK İÇİN..."

Barcelona'ya karşı çok önemli bir maça çıkacaklarını söyleyen Gündoğan, "Barcelona'yı yenmek için her şeyimizi vereceğiz. Yoğun ve yüksek kaliteli bir maç olacak. Sadece defans yaparak olmaz. Avrupa'nın en iyi takımıyla oynayacağız. Hatta Şampiyonlar Ligi'nin açık ara favorisiyle oynayacağız. Kusursuz savunma yapmak ve top bizdeyken cesur olmak zorundayız" dedi.

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LAMINE YAMAL'A ÖVGÜ

İlkay Gündoğan, Barcelona'da oynadığı dönem Lamine Yamal'ın altyapıdan A takıma çıktığında geleceğe yönelik olumlu işaret verdiğini söyledi.

İlkay, "Lamine Yamal'ın bizimle yaptığı ilk antrenmandan itibaren inanılmaz bir yeteneği olduğu çok açıktı. Ancak bu kadar genç yaşta dünya sahnesinde gösterdiği olgunluk ve istikrar tek kelimeyle şaşırtıcı. Nadir görülen bir rahatlıkla oynuyor" ifadelerini kullandı.

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