İlkay Gündoğan'dan dikkat çeken açıklama: 'Oynamaktan hala keyif alıyorum ama...'

Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, kariyerinde birlikte çalıştığı Pep Guardiola ve Jürgen Klopp arasından Guardiola'yı tercih etti.

The Athletic'e konuşan 34 yaşındaki oyuncu, futboldan sonra teknik direktörlük planı olduğunu ve bu konuda Pep Guardiola ile konuşmaları olduğunu söyledi.

Guardiola ve Klopp arasında seçim yapan İlkay Gündoğan, "Dürüst olmak gerekirse, birlikte başardıklarımız nedeniyle Pep'i seçeceğim" dedi.

'İKİSİNİN DE BENİM GELİŞİMDE BÜYÜK ETKİSİ OLDU'

Sözlerine devam eden 34 yaşındaki futbolcu, "Jürgen Klopp ile Dortmund'da büyük başarılar elde ettik ve ben o futbol tarzını çok sevdim. Jürgen'i hem direktör hem de insan olarak çok seviyorum. Her karşılaştığımızda, Liverpool'da bile, baba ve oğul gibi sıkıca sarılırdık. İkisinin de benim gelişimde büyük etkisi oldu ancak Pep ile taktiksel açıdan, top hakimiyeti oyununu, geçiş futbolundan daha net anladığımı hissediyorum" diye konuştu.

'OYNAMAKTAN HALA KEYİF ALIYORUM AMA...'

Futboldan sonra teknik direktörlük kariyeri için Pep Guardiola ile ciddi konuşmaları olduğunu söyleyen İlkay Gündoğan, "Teknik direktör olma konusu, Pep ile bunu gerçekten çok ciddi biçimde konuştuk. Bunu gerçekten düşünüyorum ve ilk antrenörlük lisansımı zaten bitirdim. Diğerlerini de yapacağım. Oynamaktan hala keyif alıyorum ama bunun bir gün biteceğini biliyorum. O alana geçmek bana çok doğal geliyor. Harika teknik direktörlerle çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. İçimde bunu devam ettirme motivasyonu hissediyorum. Denememek hata olur" sözlerini sarf etti.

Galatasaray'da bu sezon 6 maçta süre bulan İlkay Gündoğan, 1 kez ağları havalandırdı.