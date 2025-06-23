Cumhuriyet Gazetesi Logo
İlkay Gündoğan'dan geleceği için açıklama!

İlkay Gündoğan'dan geleceği için açıklama!

23.06.2025 10:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İlkay Gündoğan'dan geleceği için açıklama!

Manchester City forması giyen ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen İlkay Gündoğan, İngiliz ekibinde mutlu olduğunu söyledi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın grup etabında Manchester City, ikinci maçında Al Ain'i 6-0 yenerek ikide iki yaptı. Manchester City'de İlkay Gündoğan, karşılaşmayı iki golle tamamlarken maçın en iyi oyuncusu seçildi.

Karşılaşmanın ardından soruları yanıtlayan İlkay, Manchester City'deki geleceğiyle ilgili konuştu.

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan İlkay takımdaki geleceğiyle ilgili, "Bir yıllık daha sözleşmem var ve burada çok mutluyum. Sanırım herkes bunu biliyor. Ben rekabeti seviyorum ve futbol oynamaktan keyif alıyorum. Kendime iyi bakarak en üst seviyede oynayabileceğim birkaç yılım olduğuna inanıyorum. Bunu kanıtladığım düşünüyorum" dedi.

İlkay ayrıca, "Geçen sezonda tek bir maç kaçırmadım bu yüzden oynayabilecek durumdayım. Formdayım. Kendimi gerçekten iyi hissediyorum ve çok uzun süre en üst seviyede oynamak istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

PEP GUARDİOLA NE DEDİ?

Kulüpler Dünya Kupası öncesinde Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola İlkay Gündoğan'la ilgili çıkan transfer haberlerine değinmişti.

Guardiola açıklamasında, "Herhangi bir gelişme yok. Bu yüzden hiçbir şey bilmiyorum. Onunla konuşmadım ve eğer takımın bir parçası olmasaydı buraya gelmezdi. Ama aynı zamanda şu anda büyük bir kadromuz ve çok fazla oyuncumuz var. Bu yüzden 26, 27 oyuncuyla devam edemeyiz. Oynamayan çok fazla oyuncu olacak. Adım adım birkaç oyuncu ayrılabilir ancak şu anda İlkay aklımda ve takımın bir parçası" ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik direktör ayrıca, "Şu anda kadrodaki oyunculara tüm sezon sahip olmayı çok isterdim. Bunu çok isterdim. Oyuncularla ilgili, nasıl davrandıklarıyla ilgili hiçbir şikayetim yok. Sorun şu ki, sezon boyunca mutsuz olacaklar. Üzgün ​​olacaklar, hayal kırıklığına uğrayacaklar. Bunu istemiyorum. Bu yüzden ne olacağını görmemiz gerekiyor. Transfer döneminin kapanmasına daha uzun bir zaman var. Adım adım ne olacağını göreceğiz" açıklamasında bulundu.


İlgili Konular: #galatasaray #ilkay gündoğan #Manchester City

İlgili Haberler

İlkay Gündoğan'ın inanılmaz golü tartışma yarattı!
İlkay Gündoğan'ın inanılmaz golü tartışma yarattı! İlkay Gündoğan'ın Kulüpler Dünya Kupası'ndaki Al-Ain maçında attığı gol, İngiltere'de gündeme oldu.
Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması: 'Çok özel ve çok önemli bir oyuncu ama...'
Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması: 'Çok özel ve çok önemli bir oyuncu ama...' Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen İlkay Gündoğan için sarı kırmızılı ekibin yöneticisi Abdullah Kavukcu açıklamalarda bulundu.
İlkay Gündoğan 2 golle yıldızlaştı: Manchester City farklı kazandı!
İlkay Gündoğan 2 golle yıldızlaştı: Manchester City farklı kazandı! FIFA Kulüpler Dünya Kupası G grubu ikinci maçında Manchester City ile Al Ain karşı karşıya geldi. İlkay Gündoğan'ın 2 golle yıldızlaştığı maçı Manchester City 6-0 gibi farklı bir skorla kazandı.