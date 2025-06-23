İlkay Gündoğan 2 golle yıldızlaştı: Manchester City farklı kazandı!

Manchester City, ABD'de düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası G grubu ikinci maçında Al-Ain ile kozlarını paylaştı. İngiliz ekibi, rakibini 6-0 gibi farklı bir skorla geçip 2'de 2 yaptı.

İLKAY GÜNDOĞAN 2 GOLLE YILDIZLAŞTI

Adı Galatasaray'la anılan İlkay Gündoğan, attığı 2 golle maçın yıldızı oldu. 8. dakikada gol perdesini açan İlkay Gündoğan, 73. dakikada takımının 4. golünü de atan isim oldu.

Manchester City'nin diğer golleri 27'de Echeverri, 45+5'te Haaland, 84'de Bobb ve 89'da Cherki'den geldi.