Cumhuriyet Gazetesi Logo
İlkay Gündoğan 2 golle yıldızlaştı: Manchester City farklı kazandı!

İlkay Gündoğan 2 golle yıldızlaştı: Manchester City farklı kazandı!

23.06.2025 09:42:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İlkay Gündoğan 2 golle yıldızlaştı: Manchester City farklı kazandı!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası G grubu ikinci maçında Manchester City ile Al Ain karşı karşıya geldi. İlkay Gündoğan'ın 2 golle yıldızlaştığı maçı Manchester City 6-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

Manchester City, ABD'de düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası G grubu ikinci maçında Al-Ain ile kozlarını paylaştı. İngiliz ekibi, rakibini 6-0 gibi farklı bir skorla geçip 2'de 2 yaptı.

İLKAY GÜNDOĞAN 2 GOLLE YILDIZLAŞTI

Adı Galatasaray'la anılan İlkay Gündoğan, attığı 2 golle maçın yıldızı oldu. 8. dakikada gol perdesini açan İlkay Gündoğan, 73. dakikada takımının 4. golünü de atan isim oldu.

Manchester City'nin diğer golleri 27'de Echeverri, 45+5'te Haaland, 84'de Bobb ve 89'da Cherki'den geldi.

İlgili Konular: #ilkay gündoğan #Manchester City #Al Ain

İlgili Haberler

İlkay Gündoğan kimdir? İlkay Gündoğan Galatasaray'a mı transfer oluyor? İlkay Gündoğan hangi takımlarda oynadı?
İlkay Gündoğan kimdir? İlkay Gündoğan Galatasaray'a mı transfer oluyor? İlkay Gündoğan hangi takımlarda oynadı? 25. kez şampiyonluk sevinci yaşayan ve 5. yıldızı formasına takan Galatasaray, transfer için düğmeye bastı. Cimbom, İlkay Gündoğan'ı transfer etmek istiyor. Peki, İlkay Gündoğan kimdir? İlkay Gündoğan Galatasaray'a mı transfer oluyor? İlkay Gündoğan hangi takımlarda oynadı?
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Pep Guardiola'dan İlkay Gündoğan açıklaması!
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Pep Guardiola'dan İlkay Gündoğan açıklaması! İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, transferde adı Galatasaray ile anılan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın takımdaki geleceği hakkında konuştu.
Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması: 'Çok özel ve çok önemli bir oyuncu ama...'
Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması: 'Çok özel ve çok önemli bir oyuncu ama...' Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen İlkay Gündoğan için sarı kırmızılı ekibin yöneticisi Abdullah Kavukcu açıklamalarda bulundu.