İlkay Gündoğan'ın inanılmaz golü tartışma yarattı!

Manchester City, Kulüpler Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında Al-Ain'i 6-0 gibi farklı bir skorla geçti. İlkay Gündoğan attığı 2 golle yıldızlaşırken, tecrübeli ismin ilk golü tartışmalara sebep oldu.

İLKAY GÜNDOĞAN'IN GOLÜ İNGİLİZLERİ İKİYE BÖLDÜ

İlkay Gündoğan'ın 8. dakikada takımını 1-0 öne geçirirken attığı harika gol tartışmaları da beraberinde getirdi. İngiliz basınına yansıyan haberlerde İlkay'ın golü istemeden attığı belirtildi.

Bir taraftar, İlkay Gündoğan'ın orta kesmek isterken bu golü attığını savundu ve "Bu bilerek atıldıysa Gündoğan'a Puskas yakışır" yorumunu yaptı.

Bir diğer taraftar ise "İstemeden atılan bir gol harika değildir. Orta kesti ve top kaleye gitti" dedi.

Manchester City'nin eski yıldızı Shay Given ise İlkay Gündoğan'ın attığı golde Al-Ain'in kalecisi Khalid Eisa'nın hatasının olduğunu söyledi.



