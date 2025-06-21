Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması: 'Çok özel ve çok önemli bir oyuncu ama...'

İngiliz ve Fransız basını Galatasaray ve İlkay Gündoğan'ın transfer şartlarında anlaşmaya vardığını yazdı.

Transfere iddialarına dair Galatasaray'dan resmi açıklama geldi.

Galatasaray Yöneticisi Abdullah Kavukçu, DHA'ya açıklamalarda bulundu.

Kavukçu, "Galatasaray’da son günlerde transferde adı anılan İlkay Gündoğan’la ilgili şu an için bir transfer durumu yok. İlkay çok özel ve çok önemli bir oyuncu. Ama benim adıma farklı açıklamalar yapılıyor, bunlar gerçeği yansıtmıyor. Galatasaray’ın transfer gündeminde önceliği sadece Osimhen ve kaleci transferi” ifadelerini kullandı.



