İlkay Gündoğan'dan taraftarı heyecanlandıran transfer açıklaması: 'Bana Galatasaray'ı sordular'

17.05.2026 23:55:00
Cumhuriyet Spor
Galatasaray'ın Manchester City'den sezon başında transfer ettiği İlkay Gündoğan, taraftarları heyecanlandıracak bir açıklama yaptı.

Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de sezonu Kasımpaşa mağlubiyetiyle kapattı.

Sarı-kırmızılıların yıldız oyuncularından İlkay Gündoğan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BANA GALATASARAY'I SORDULAR"

Tivibu Spor'a konuşan İlkay, transfer dönemiyle ilgili gelen soruya “Çok fazla isim söylemeden, eskiden oynadığım arkadaşlar sordu. Kulüple alakalı, camiayla alakalı, ligle alakalı soru sordular” dedi.

İlkay ayrıca, "Galatasaray galiba artık dünya futbolunda saygı gösterilen kulüp. Şampiyonluklar olsun, dört sene arka arkaya şampiyonluklar olsun.. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız maçlar, aldığımız turlar iz bırakıyor Avrupa'da. Türkiye'yi çok güzel temsil ettik" ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya konuk olduğu maçta kaleci Günay Güvenç ve Renato Nhaga sakatlık yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında şampiyon Galatasaray, Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Kasımpaşa, aldığı bu galibiyetle ligde kalmayı başardı.
Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim, UEFA Kupası'nın yıl dönümü etkinliğinde konuştu. Okan Buruk'u tebrik eden Terim, Galatasaray'ın kendi rekorunu kırabileceğini söyledi.