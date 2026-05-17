İlkay Gündoğan'dan taraftarı heyecanlandıran transfer açıklaması: 'Bana Galatasaray'ı sordular'

Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de sezonu Kasımpaşa mağlubiyetiyle kapattı.

Sarı-kırmızılıların yıldız oyuncularından İlkay Gündoğan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BANA GALATASARAY'I SORDULAR"

Tivibu Spor'a konuşan İlkay, transfer dönemiyle ilgili gelen soruya “Çok fazla isim söylemeden, eskiden oynadığım arkadaşlar sordu. Kulüple alakalı, camiayla alakalı, ligle alakalı soru sordular” dedi.

İlkay ayrıca, "Galatasaray galiba artık dünya futbolunda saygı gösterilen kulüp. Şampiyonluklar olsun, dört sene arka arkaya şampiyonluklar olsun.. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız maçlar, aldığımız turlar iz bırakıyor Avrupa'da. Türkiye'yi çok güzel temsil ettik" ifadelerini kullandı.