Tek golle mağlup oldu: Şampiyon Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında kayıp

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. Süper Lig'de şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçı 1-0'lık skorla kaybetti.

Karşılaşmada Kasımpaşa'nın golünü 27. dakikada Adrian Benedyczak kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray, ligi 77 puanla ilk sırada tamamladı. Süper Lig'de son maçlar öncesi küme düşme ihtimali de bulunan Kasımpaşa, Süper Lig'de kaldı ve sezona 35 puanla nokta koydu.

GALATASARAY'IN KADROSU

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son maçın ilk 11'inde büyük bir rotasyona gitti.

Son hafta müsabakasına şampiyonluğu garantileyerek çıkan sarı-kırmızılı ekip, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda ligde kalma mücadelesi veren lacivert-beyazlılara konuk oldu.

Galatasaray, müsabakaya Günay Güvenç, Sacha Boey, Arda Ünyay, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Renato Nhaga, Kaan Ayhan, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Noa Lang, Mauro Icardi 11'i ile çıktı.

Yedek kulübesinde Batuhan Şen, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Ahmed Kutucu, Can Armando Güner, Ada Yüzgeç, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak, Mario Lemina yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Buruk, Süper Lig'in 33. haftasında 4-2 kazanarak şampiyonluklarını ilan ettikleri Hesap.com Antalyaspor mücadelesinin ilk 11'inde 9 oyuncu birden değiştirdi.

Okan Buruk, cezası bulunan Victor Osimhen'in yanı sıra Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira, Yunus Akgün ve Uğurcan Çakır'ı kadroya almadı. Tecrübeli teknik adam, Jakobs, Sallai, Sanchez'i ise yedeğe çekti.

Buruk, Antalyaspor mücadelesinin başlangıç kadrosundan sadece İlkay ve Sane'yi Kasımpaşa'ya karşı ilk 11'de oynattı.

MİLLİ FUTBOLCULAR DİNLENDİRİLDİ

Teknik direktör Okan Buruk, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer alması beklenen milli futbolcuları kadroya almadı.

Sezon boyunca üzerine büyük yük binen Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün ve Uğurcan Çakır, Kasımpaşa mücadelesinde dinlendi. Sezon boyunca az süre alan Eren Elmalı ise karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

NHAGA, LİGDE İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusu Renato Nhaga, ilk kez bir Süper Lig maçına ilk 11'de başladı.

Ara transferde Portekiz temsilcisi Casa Pia'dan transfer edilen Gine-Bissaulu futbolcu, ligde sadece 22. haftadaki ikas Eyüpspor ve 26. haftadaki RAMS Başakşehir maçlarında forma şansı buldu. Bu mücadelelere yedekten giren 19 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa maçıyla ilk kez ilk 11'e girdi.

16 MAÇ SONRA SÜRE ALDI

Sarı-kırmızılı ekibin genç stoperi Arda Ünyay, ligde 16 hafta sonra sahaya çıktı.

Son olarak ligin 17. haftasındaki Kasımpaşa müsabakasında süre bulan 19 yaşındaki stoper, sonrasında ilk kez bir lig karşılaşmasında forma giydi.

GALATASARAY'DA 100 MAÇ!

Sarı-kırmızılı ekibin Fransız sağ beki Sacha Boey, 100. resmi maçına çıktı.

Galatasaray'daki ikinci dönemini geçiren Boey, 2021-2024 yıllarında sarı-kırmızılı ekipte 63 Süper Lig, 6'şar UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemeleri, üçer UEFA Avrupa Ligi ve elemeleri ile 2 Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplamda 83 müsabakada forma giydi.

Ara transfer döneminde 30 milyon avroluk rekor bedelle gittiği Bayern Münih'ten kiralanan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise 10'u Süper Lig, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2'si Türkiye Kupası olmak üzere tüm kulvarlarda 16 karşılaşmada ter döktü.

Sacha Boey, sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına Kasımpaşa karşısında çıktı.

GENÇ OYUNCULAR KADRODA

Okan Buruk, müsabaka kadrosunda 3 genç oyuncuya yer verdi.

Buruk, şampiyon ünvanıyla çıktıkları Kasımpaşa müsabakasında 17 yaşındaki santrfor Ada Yüzgeç, 18 yaşındaki orta saha Eyüp Can Karasu ve 18 yaşındaki 10 numara Furkan Koçak'ı kadroya yazdı.

FATİH TERİM DE TRİBÜNDE

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, eski öğrencileri Okan Buruk ile Emre Belözoğlu'nun maçını tribünden izledi.

Sarı-kırmızılı ekibin 17 Mayıs 2000'de İngiliz temsilcisi Arsenal'i yenerek UEFA Kupası'nı kazandığı kadroda orta sahanın en kilit iki ismi Okan Buruk ile Emre Belözoğlu, zaferin 26. yıldönümünde Süper Lig maçında karşı karşıya geldi.

Müsabakayı UEFA Kupası'nı kazanan kadronun teknik direktörü Fatih Terim de tribünden seyretti.

GALATASARAY'DA İKİ SAKATLIK

Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray'da iki sakatlık yaşandı.

Sarı-kırmızılılarda ilk yarının son anlarında sorun yaşayan kaleci Günay Güvenç, ikinci yarıya çıkmadı. Galatasaray'da Günay yerine Batuhan Şen oyuna dahil oldu.

Galatasaray'da orta saha oyuncusu Renato Nhaga ise ikinci yarıda sakatlandı. Galatasaray'da sakatlanan Nhaga yerine 60. dakikada Ahmed Kutucu oyuna dahil oldu.

Karşılaşmadan dakikalar | Kasımpaşa 1-0 Galatasaray

80' Kasımpaşa'da Diabate yerini Ben Ouanes'e bıraktı.

78' Galatasaray'da Arda ve Boey oyundan alınırken Sallai ve Jakobs oyuna dahil oldu.

60' Galatasaray'da kafasına aldığı darbe sonucu sakatlanan Nhaga oyundan alındı, Ahmed Kutucu oyuna girdi.

46' Galatasaray'da ikinci yarı öncesinde kaleci Günay Güvenç, yerini Batuhan Şen'e bıraktı.

38' Galatasaray, beraberliğe çok yaklaştı! Sağ kanattan ceza sahasına giren Leroy Sane'nin şutu direkten döndü.

27' GOOOLLL!!! Kasımpaşa karşılaşmada 1-0 öne geçiyor. Diabate, savunma arkasına sarkan Benedyczak'ı gördü. Benedyczak'ın karşı karşıya vuruşu, Günay'ın solundan ağlara gitti

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.