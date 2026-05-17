Kafasına darbe almıştı, oyuna devam edemedi: Galatasaray'da iki sakatlık

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk oldu.
Galatasaray; Günay, Boey, Arda, Singo, Eren, Nhaga, Kaan, İlkay, Sane, Lang, Icardi ilk 11'iyle sahaya çıktı.
Sarı-kırmızılıların kalecisi Günay Güvenç, yaşadığı sakatlık nedeniyle devre arasında oyundan alındı.
Tecrübeli kalecinin yerine Batuhan Şen, oyuna dahil oldu.
Galatasaray'da ikinci yarının başında kafasına darbe alan Renato Nhaga ise 60. dakikada oyundan çıktı.
Genç futbolcunun yerine Ahmed Kutucu oyuna dahil oldu.