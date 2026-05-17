Kafasına darbe almıştı, oyuna devam edemedi: Galatasaray'da iki sakatlık

17.05.2026 22:48:00
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya konuk olduğu maçta kaleci Günay Güvenç ve Renato Nhaga sakatlık yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk oldu.

Galatasaray; Günay, Boey, Arda, Singo, Eren, Nhaga, Kaan, İlkay, Sane, Lang, Icardi ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılıların kalecisi Günay Güvenç, yaşadığı sakatlık nedeniyle devre arasında oyundan alındı.

Tecrübeli kalecinin yerine Batuhan Şen, oyuna dahil oldu.

Galatasaray'da ikinci yarının başında kafasına darbe alan Renato Nhaga ise 60. dakikada oyundan çıktı.

Genç futbolcunun yerine Ahmed Kutucu oyuna dahil oldu.

