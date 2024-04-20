İlkay Gündoğan'dan ayrılık kararı!

İlkay Gündoğan'ın sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2024 - 15:36
İlkay Gündoğan'dan ayrılık kararı!
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Sezon başında Barcelona'ya 2+1 yıllık imza atan İlkay Gündoğan'ın Katalan deviyle olan macerası kısa sürecek gibi.

İLKAY GÜNDOĞAN İÇİN AYRILIK İDDİASI

Son olarak Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçı sonrası sivri ifadelerle öz eleştiri yapan İlkay Gündoğan'ın Barcelona'dan ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

ATLETICO MADRID PEŞİNDE

Todofichajes'ta yer alan habere göre İlkay Gündoğan'a Atletico Madrid talip oldu. Diego Simeone'nin İlkay Gündoğan'ı çok beğendiği ve geçtiğimiz yazdan beri orta saha oyuncusu aradığı belirtildi.

TAKAS GÜNDEME GELEBİLİR

Öte yandan haberde, Atletico Madrid'in İlkay Gündoğan transferini Joao Felix takasıyla da gerçekleştirebileceği vurgulandı.

BONSERVİSİNİ DUYURDULAR

İlkay Gündoğan transferi için Atletico Madrid'in 12-15 milyon euro aralığında bir bonservis bedelini gözden çıkarmak zorunda olduğu aktarıldı.

İlkay Gündoğan'ın adı Barcelona öncesi Galatasaray'la da anılmıştı.


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