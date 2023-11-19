İlkay Gündoğan'dan mağlubiyet sözleri!
İlkay Gündoğan, A Milli Futbol Takımı'na kaybettikleri 3-2'lik maçın ardından görüşlerini aktardı. Gündoğan, "Yeterince agresif değildik ve golleri bizim hatalarımızdan geldi. Çok pasiftik. Maçı ilk yarıda kaybetmişiz gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.
Almanya Milli Takım futbolcusu İlkay Gündoğan, Türkiye mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.
İlkay Gündoğan yaptığı açıklamada, "Maça çok iyi başladık. Öne geçtikten sonra bile 15-20 dakikada sonucu belirleyecek kadar şans yakaladık. Sonrasında yeterince kararlı değildik ve topu iyi taşıyamadık" dedi.
"YETERİNCE AGRESİF DEĞİLDİK"
Türkiye'nin oynadığı oyuna çözüm bulamadıklarını söyleyen İlkay, "Türkiye adam adama oynadı ve biz de çözüm bulamadık. Yeterince agresif değildik ve golleri bizim hatalarımızdan geldi. Çok pasiftik. Maçı ilk yarıda kaybetmişiz gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.
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