İlkay Gündoğan'dan Erling Haaland sözleri! 'Ballon d'Or'u kazanabilir'
İngiltere Premier Lig devlerinden Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Takım arkadaşı Erling Haaland hakkında da konuşan İlkay, "Ballon d'Or'u kazanabilir" ifadelerini kullandı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Takım arkadaşı Erling Haaland hakkında da konuşan İlkay, "Ballon d'Or'u kazanabilir" ifadelerini kullandı.
İlkay, "Erling Haaland'ın kalitesi var, bunu herkes görebiliyor. Zaten birçok özelliği mevcut. Daha da ileriye gitmesi için çok çalışması gerektiğini de biliyor" ifadelerini kullandı. Haaland için sözlerine, "Bence o özel bir şey ve dahası alçakgönüllü" diye devam eden 31 yaşındaki futbolcu, "Eminim bunlar onu daha da geliştirecektir. Sadece bu sezon için değil, önümüzdeki sezonlar için de. Yıllar içinde inanılmaz bir oyuncu olacak. Zaten öyle ama daha da yükselecek ve bence bu Ballon d'Or'u kazanma şansını arttıracaktır" diye konuştu.
Borussia Dortmund'dan transfer edildikten sonra Manchester City kariyerine olağanüstü bir başlangıç yapan Erling Haaland, çıktığı 14 maçta, 20 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.
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