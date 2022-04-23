İlkay Gündoğan'dan transfer açıklaması: Türkiye benim için önemli
Manchester City'nin yıldız orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gündoğan, "Türk kökenli olduğum için Türkiye doğal olarak benim için önemli bir konumda" dedi.
Manchester City'de sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan geleceğiyle ilgili konuştu.
Manchester City ile 1 yıl sözleşmesi kaldığı hatırlatılması üzerine İlkay Gündoğan, "Şu anda bu konuda endişeli değilim. Hala 2023 yılına kadar bir sözleşmem var ve burada çok mutluyum. Kariyerimi Manchester City'de sonlandırmayı hayal ediyorum" dedi.
TÜRKİYE'YE YEŞİL IŞIK
Takımdan ayrılması durumunda tercihleri arasında Türkiye'nin olup olmayacağıyla ilgili gelen soruya tecrübeli oyuncu, "Türk kökenli olduğum için Türkiye doğal olarak benim için önemli bir konumda. Birkaç kez tatile gittiğim ABD'ye de gidebilirim" ifadelerini kullandı.
"BENZEMA HAKSIZ ELEŞTİRİLDİ"
Son dönemde performansıyla adından söz ettiren Benzema için de konuşan İlkay, "Benzema benim için Lewa ile birlikte dünyanın en iyi forveti konumunda. Geçmişte birçok kez haksız yere eleştirildi ve şimdi o eleştirileri yapanlara haksız olduklarını performansıyla gösteriyor" şeklinde konuştu.
"LEWA'NIN AYRILIK KARARI ALMASI DOĞAL"
Lewandowski'nin Bayern'den ayrılma kararı almasının doğal bir şey olduğunu belirten yıldız oyuncu, "Onun gibi bir ülkede ve ligde uzun süre oynuyorsanız, bunu düşünmeniz tamamen doğal olur. O kazanabileceği her şeyi kazandı" açıklamasını yaptı.
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