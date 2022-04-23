Trabzonlu belediye başkanının ‘Şikeci Fener’ tweeti olay oldu
Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 6-0'üstünlüğüyle sonuçlanırken, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in attığı tweet, sarı-lacivertli taraftarlardan büyük tepki gördü.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler; karşılaşmadan 6-0'lık galibiyetle ayrılırken, maçtan sonra sosyal medyadan yapılan bir paylaşım ortalığı karıştırdı.
TWEET ATTI, ORTALIK KARIŞTI
Fenerbahçe, galibiyetin coşkusunu yaşarken, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in attığı tweet sosyal medyada olay oldu.
Tweet'inde "Rize'de tiyatro başladı. Şikeci Fener 2.lik için hakemleri devreye soktu. O kartı ve penaltıyı Fener’in aleyhine ver de heykelini dikelim senin. Çok şükür bütün adaletsiz düzeni yenerek şampiyon oluyoruz. En büyük Trabzonspor. Şampiyon Trabzonspor" ifadelerini kullanan Genç'in bu paylaşımı kısa süre içerisinde yayıldı.
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