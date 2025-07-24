İlke Özyüksel, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi!

İspanya'da düzenlenen 2025 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, kadınlarda finale kaldı.

Başkent Madrid'de devam eden organizasyonda elemeleri geçen İlke Özyüksel Mihrioğlu, yarı finalde yarıştı. B Grubu'nda 18 sporcu arasında 1414 puanla 2. sırada yer alan İlke, adını finale yazdırdı. Kadınlarda ayrıca milli sporcular Sıdal Aslan ve İpek Akşin, yarı finalde mücadele etti.

Erkeklerde ise Eren Kıvanç Taşyaran yarı finale kalmayı başarırken, Ali Akaydın elemeleri grubunda 24. sırada tamamladı.

Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası, 27 Temmuz'da sona erecek.