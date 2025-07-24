Enzo Millot transferinde Galatasaray'a dev rakip!

Dries Mertens ile yollarını ayırmasının ardından 10 numara pozisyonu için arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın Stuttgart'ta forma giyen Enzo Millot ile anlaşma aşamasında olduğu ileri sürülürken, Fransız futbolcunun transferiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı.

Alman takımında 2021 yılından bu yana forma giyen ve geride kalan sezonda 43 maçta 12 gol, 8 asistlik skor katkısıyla dikkat çeken Millot'nun Stuttgart'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak sözleşmesinde 20 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunduğu iddia edilen ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen 23 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen tek takım Galatasaray değil.

Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre; Atletico Madrid de Enzo Millot'yu ikna etmek için görüşmelere başladı.

Haberde, İspanyol kulübünün futbolcuyla sözleşme konusunda anlaşması halinde, Stuttgart'a Millot'nun serbest kalma bedeli için teklifini göndereceği kaydedildi.

Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız 10 numara ile Galatasaray'ın yanı sıra bazı Alman kulüplerinin de ilgilendiği belirtildi.