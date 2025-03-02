İlker Yağcıoğlu, Beşiktaş'taki soruna dikkat çekti: 'Maalesef olmuyor'

Yayınlanma: 02.03.2025 - 11:49

Güncelleme: 02.03.2025 - 11:49

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u ağırladı.

Siyah-beyazlılar sahadan Joao Mario ve Semih Kılıçsoy'un golleriyle 2-0 galip ayrıldı. Beşiktaş bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça yükseltti.

Karşılaşmanın ardından İlker Yağcıoğlu, TRT Spor'da katıldığı yayında Beşiktaş'ın galibiyetini ve siyah-beyazlıların performansını yorumladı.

İlker Yağcıoğlu maça ilişkin, "Son 4 maçta 4 galibiyet alıyorsun. 2 gol yiyorsun bu maçlarda. Solskjaer ağırlığını hissettirmeye başladı takımda. Kadro istikrarını sağlamış durumda. Maçın ilk 45 dakikası daha iyi bir Beşiktaş izledik. Maça başladı, ilk 15 dakikada Mert Günok'u görmedik. Açıkçası Gedson'dan konuşacağız herhalde. Maçın başından sonuna kadar ayakta kalan, her şeyi yapan bir oyuncuydu" değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın forvet hattına dikkat çeken İlker Yağcıoğlu, "Ön bölgede, en uçta sıkıntı var, devam ediyor. Immobile sonrası Semih'e baktığımız zaman oraya başka bir oyuncu gerekiyor gibi duruyor. Oyunun içinde maalesef olmuyor. Immobile ya da Semih başlasa çok fazla bir şey fark etmiyor. Üretkenliğini engelleyen Beşiktaş'ın o bölge. İkinci yarıda daha fazla savunma yapan bir Beşiktaş izledik. Alışık olduğumuz bir durum değil. Tek sıkıntı çıkışları iyi yapamadılar. Son anlarda gelen penaltı maçı bitirdi. 4'te 4 yapmış Beşiktaş, bu gece de üzerine düşeni yaptı" ifadelerini kullandı.