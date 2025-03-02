Tugay Kerimoğlu'ndan Beşiktaşlı yıldıza övgü: 'Bu zamanda kolay kolay bulunmaz'

Yayınlanma: 02.03.2025 - 10:00

Güncelleme: 02.03.2025 - 10:00

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini devam ettirdi.

Maçı Joao Mario ve Semih Kılıçsoy'un golleriyle 2-0 kazanan Beşiktaş'ın ligdeki yenilmezlik serisi 9 maça yükseldi.

Karşılaşmanın ardından Tugay Kerimoğlu, Beşiktaş'ın galibiyetini TRT Spor'da yorumlarken siyah-beyazlıların yıldızına dikkat çekti.

Beşiktaş için Tugay Kerimoğlu, "Bugün Beşiktaş 4'te 4 yapıyorsa kadro istikrarının karşılığını alıyor demektir. Kupayla 5 maç diyelim. Bu istikrarı sağlamış ve dokunuşlarıyla ön plana çıkmış bir teknik direktör işi görebiliyoruz. Enerjiyi vermiş ama oyuna dönersek ilk yarıdaki oyun Beşiktaş'ın ne oynaması gerektiğini anlatıyor" dedi.

Tugay Kerimoğlu ayrıca, "İkinci yarıdaki son 15-20 dakikada bu kadar kendi sahasına mahkum olmamalı. Gün sonunda yapılan işlerin karşılığı doğru çıkıyorsa bu, oyuncu grubu ve teknik direktöre yazar. Maçın adamı Gedson Fernandes. Hem hücuma destek verecek, hem defansa yardım edecek, hem oyunu yönlendirecek, oyunu kuracak, mücadele edecek... Böyle orta saha bu zamanda kolay kolay bulunmaz" değerlendirmesinde bulundu.