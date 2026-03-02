İlker Yağcıoğlu'ndan şampiyonluk tahmini: 'İkinci devredeki gibi oynarsan...'

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerin Galatasaray ile arasındaki puan farkı 4'e çıktı.

Maçın ardından yorumcu İlker Yağcıoğlu, TRT Spor'da değerlendirmelerde bulundu.

İşte İlker Yağcıoğlu'nun açıklamaları:

“Bu işlerde biraz da şansın olacak buna da inanıyorum. Fenerbahçe takımı şansı yanında olsaydı bugün kazanabilirdi. Perşembe günü Fenerbahçe takımı biz iyi bir takımız sinyali verdi. Sakatlar, cezalılar da vardı. Bugün dönen isimlerin sahaya çıkabilmesi de önemliydi.

İlk 45 dakika istenilen Fenerbahçe yok. Tempo düşük. Kontraataktan bulduğu pozisyonlar var ama geriye düştü. Reaksiyon beklerken bir anda 2 oldu maç. 2-0'dan sonraki maç bence tamamdır. Sayısız şut denemeleri oldu, top son saniyelerde direkten döndü.

Fenerbahçeli oyuncular ikinci devrede olağanüstü bir efor sarf ettiler. 4 puan geridesin, oyun ikinci devredeki gibi oynarsan kapanabilir. Galatasaray'ın ciddi deplasmanları var.

Kasımpaşa maçından sonra ne dedim ben. Bu takıma bir santrfor lazım. Bu belli. Başakşehir'in var. Beşiktaş'ın Galatasaray'ın Trabzonspor'un var. Her maçı çözemiyorsun işte. Ceza sahası içinde çerçeveye atacak bir oyuncuya ihtiyacın var. Cherif o oyuncu değil.

Kim santrfor tercih etmediyse yönetim ya da hoca hesabını onlar verir yarın bir gün. Bu moral bozukluğuyla mı devam edecek Fenerbahçe? Galatasaray puan kaybetse ne olur kaybetmese ne olur? 3 senedir şampiyon oluyor. Fenerbahçe 12 senedir şampiyon olamıyor. Oyun bir yerde tıkanacak bu gösteriyor kendini bunu söyledik. Konuştuk."