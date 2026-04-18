İlker Yağcıoğlu'ndan Tedesco'ya sert eleştiri: 'Soyunma odasına bile gitmesin'

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile sahasında 2-2 berabere kaldı.

TRT Spor'da konuşan İlker Yağcıoğlu, karşılaşmayı değerlendirdi.

"TEDESCO SOYUNMA ODASINA BİLE GİTMESİN"

"Sözün bittiği yer... Ne diyeyim? Hakikaten kaldım öyle. Çaykur Rize, rahat konumda olan bir takım. Samet atılmasaydı belki... Fenerbahçe de yine 10 kişi takımdan gol yedi, bu Fenerbahçe'ye yaramıyor demek ki. Ne diyeyim? Hakikaten ne diyeyim?

Tedesco orada oturuyor ya, kalsın soyunma odasına falan da gitmesin. Çıkardığı takıma bakıyorsun, yaptığı değişikliklere bakıyorsun, oynattığı oyuna bakıyorsun... Rize, uzun süre maçı önde götürdü. Fenerbahçe'nin 80. dakikaya kadar pozisyonu var mı? Yok. Biz bunları söylediğimiz zaman vatan haini oluyoruz değil mi? Geçen hafta Fenerbahçe 4-0 kazandı maçı. Nasıl kazandı? 45+1'de Kante attı. Onun haricinde Brown'ın bir pozisyonu var. Başka hiçbir şey yok. Fenerbahçe, bu tarz oynayan takımlara karşı üretemiyor. Bunu hep söylüyorum! Bunu baştan beri söylüyorum. Üretemediğini yine gördük. Bu maça bakıyorum, yine hiçbir şey yok."

"CHERIF İLE DEVAM EDERSEN ŞAMPİYONLUK BEKLEME"

"Sidiki Cherif diye bir adamı santrfor olarak alıp yoluna devam edersen şampiyonluk falan bekleme! Hiç kimse de kusura bakmasın. Sen yolluyorsun 30 gol atmış beğenmediğin En-Nesyri'yi, Jhon Duran problemlidir nedir bilmiyorum. Bir tane santrfor alamıyor musun ya? Koskoca Fenerbahçe takımını sen Sidiki Cherif'in santrforluğuna ve yarışı onunla götürmeye mi bırakıyorsun? Böyle bir şey yok!

Bir ara Rizespor 5 dakika pas yaptı ya! Rizespor 5 dakika pas yaptı Fenerbahçe'nin sahasında! 1-0 geridesin, deplasmanda olan Rizespor senin sahanda pas yapıyor, sen de buna izin veriyorsun! Ondan sonra diyorsun ki: 'Şampiyon olacağım, gideceğim Galatasaray'ı Seyrantepe'de yeneceğim" Bu oyunla mı yeneceksin? Yok ağabey!

Kerem golü attığında oyunu falan bırakacaktım, oyunla ilgili bir şey söylemeyecektim... Ligin son 5 haftası artık. Lider oldu ya Fenerbahçe, liderliği tutamadınız. Bunun ötesi mi var?

Gol tamamen Ederson'a yazar. Başka hiçbir şeye yazmaz. Tamamen Ederson'un hatası."

"KURS HOCALIĞI YAPSIN"

"Bu kadar maçta skoru tutamazsan nasıl şampiyon olacaksın? Neyle şampiyon olacaksın? Bir tarafta Nene, bir tarafta Kerem, önde Cherif oynuyor. Bu üçlü seni şampiyonluğa mı taşıyacak? İsmail'in ne suçu var? Musaba'nın ne günahı var? Sana golü o attırdı. Çocuğu yok ettin! Tedesco bilmem ne kursunun birincisiymiş. Gitsin kurs hocalığı yapsın. Baştan beri kafamda soru işareti vardı, hiçbir zamanda çok övmedim. Yaptığı yanlışlar da öyle böyle değil ya!

Bu takımı santrforsuz kim bıraktıysa birinci suçlu o. Hakikaten şaka gibi ya! Cherif… Anadolu takımlarına sunsan oynar mı oynamaz mı bilmiyorum. Alırlar mı almazlar mı bilmiyorum ve sen ona güveniyorsun. Bravo hocam ya vallaha bravo. Cherif'i birinci santrfor olarak görüyorsan... Kabahat sadece onda da değil. Sen Fenerbahçe'sin ya!"

"70 PAS YAPTILAR SEN DE SEYRETTİN"

"En çok kızdığım şey de rakibin sahanda pas yapması. Kadıköy'desin, geridesin, şampiyonluk yarışındasın, 2 puan var kazanırsan lidersin, adamlar 1-0 önde... 70 pas yaptılar sen de seyrettin!

Nene alacak çalım atacak da bir şey yapacak. Kerem gol atıyor ama oyunda hiç yok. Senin ön bölgedeki üç oyuncun var ya... Rakipler için fıstık gibi ya. Birazcık kapandın mı... O becerileri yok zaten.”