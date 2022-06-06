İlkin Aydın kimdir, kaç yaşında, boyu kaç?
Filenin Sultanları, Millet Ligi birinci hafta dördüncü karşılaşmasında Belçika'yı 3-1 mağlup etti. İlkin Aydın performansıyla alkış aldı. İlkin Aydın kimdir? İlkin Aydın kaç yaşında? İlkin Aydın'ın boyu kaç?
İlkin Aydın 2000 Ankara doğumludur. 22 yaşındaki voleybolcunun boyu 1,83 metredir. İlkin Aydın'ın smaç yüksekliği 299 santimetre ve blok yüksekliği ise 298 santimetredir.
İLKİN AYDIN KİMDİR?
İlkin Aydın İlbank altyapısında yetişmiştir. 2015-2016 yılları arasında İlbank'ta oynamıştır. 2016-2017 yılları arasında TVF Spor Lisesi'nde oynayan İlkin Aydın, 2017 yılında üç yıllığına Galatasaray'a transfer oldu.
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