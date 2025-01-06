İlkin Aydın kimdir, kaç yaşında? İlkin Aydın hangi takımda oynuyor?
Galatasaray Daikin'in kaptanı İlkin Aydın konuk olduğu programda kariyeri ve sosyal medya ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yaşadığı sakatlıklara değinen İlkin geri dönüşü hakkında konuştu. Peki, İlkin Aydın kimdir, kaç yaşında? İlkin Aydın hangi takımda oynuyor?
Galatasaray Daikin'in Kadın Voleybol Takımı kaptanı İlkin Aydın, kariyeri ve sosyal medya ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, İlkin Aydın kimdir, kaç yaşında? İlkin Aydın hangi takımda oynuyor?
İLKİN AYDIN KİMDİR?
İlkin Aydın, 5 Ocak 2000 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi.
24 yaşındaki oyuncu daha önce İlbank ve TVF Spor Lisesi kulüplerinde forma giydi. 2017 yılından itibaren Galatasaray Spor Kulübü’nde oynamaktadır.
Başarılı voleybolcu, 2023 yılında A Milli Kadın Voleybol Takımı ile birlikte VNL Milletler Ligi’nde ve Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanma başarısı göstermiştir.
Sarı-kırmızılılar ile 2020-21 sezonunda CEV Kadınlar Kupası’nda ikincilik yaşarken 2023-2024 sezonunda Balkan Kupası’nı kazanmıştır.
1.85 boyundaki smaçör A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Paris Olimpiyatları kadrosunda yer almaktadır.
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