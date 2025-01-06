Survivor Volkan Çetinkaya kimdir? Volkan Çetinkaya kaç yaşında, nereli?
Survivor 2025 Gönüllüler takımına yedeklerden dahil olan Volkan Çetinkaya, 2017'deki başarılı performansıyla dikkat çeken isimlerden biri. Peki, Survivor Volkan Çetinkaya kimdir? Volkan Çetinkaya kaç yaşında, nereli?
Survivor 2025'te yedeklerden kadroya dahil olan yarışmacılardan biri de Volkan Çetinkaya oldu. İlk kez katıldığı Survivor 2017'de performansı ve azmi ile dikkatleri üzerine çeken Volkan Çetinkaya Gönüllüler takımında mücadele ediyor. Peki, Survivor Volkan Çetinkaya kimdir? Volkan Çetinkaya kaç yaşında, nereli?
SURVİVOR VOLKAN ÇETİNKAYA KİMDİR?
Volkan Çetinkaya, 1983 yılında Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde doğdu. Kariyerine beden eğitimi öğretmeni olarak başlayan Çetinkaya, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Ordu Milli Takımı'nda futbol oynamış, atletizm ve yüzme antrenörlüğü yapmış bir eski asker.
Survivor 2017'de Gönüllüler takımında yarışarak, disiplin ve azimle adından sıkça söz ettirdi. "Goril" lakabıyla tanınan Volkan, fiziksel gücü ve atletik performansıyla yarışmada öne çıkmıştı. TSK'daki disiplini ve sporculuk geçmişi, yarışma boyunca onun takım içindeki liderlik rolüne katkı sağladı.
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