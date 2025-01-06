İlkin Aydın'dan Paris 2024 itirafı: 'Mental kısmı daha stresliydi'
Galatasaray Daikin'in kaptanı İlkin Aydın katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.
Filenin Sultanları'nın yıldızı ve Galatasaray Daikin'in kaptanı İlkin Aydın, NTV'de yayınlanan Zincirleme Reaksiyon programında açıklamalarda bulundu.
2024 yılının oldukça yoğun geçtiğini ifade eden İlkin Aydın, "Tabii olimpiyatlar olunca mental kısmı daha stresliydi" dedi.
'SOSYAL MEDYADA ZORBALIK YAŞADIM'
Sosyal medyada zorbalık yaşadığını itiraf eden İlkin Aydın, "Sosyal medyada zorbalık yaşadım ama ne ben insanların fikirlerine karışabilirim ne onlar benim fikirlerime karışabilir. Bu yüzden hepsini saygıyla kucaklıyorum diyeyim" diyerek sözlerini noktaladı.
Etiketler: #Galatasaray Daikin #İlkin Aydın #filenin sultanları
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