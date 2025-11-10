Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ime Udoka'dan Alperen Şengün'e büyük övgü!

Ime Udoka'dan Alperen Şengün'e büyük övgü!

10.11.2025 17:31:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Ime Udoka'dan Alperen Şengün'e büyük övgü!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Houston Rockets'ın başantrenörü Ime Udoka, milli oyuncu Alperen Şengün'ün performansından övgüyle bahsetti.

NBA takımlarından Houston Rockets'ta başantrenör Ime Udoka, milli oyuncu Alperen Şengün'ün Avrupalı yıldızlarla karşılaştığında her zaman ekstra performans sergilediğini söyledi.

Rockets'ın deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 122-115 yendiği maçtan sonra konuşan Udoka, "Bu rekabetlerde gurur var, çünkü birbirlerini yıllardır tanıyorlar. Birbirlerini iyi tanımaları ve çok fazla maç yapmış olmaları, maçı biraz daha yoğun hale getiriyor. Doncic ve bu tür oyuncularla karşılaşmalarda her zaman ekstra bir şey olur" diye konuştu.

Image

"KEVIN DURANT İLE BİRBİRLERİNİ ÇOK İYİ TAMAMLADILAR"

Alperen Şengün'ün Giannis Antetokounmpo'yu çok iyi savunduğunu belirten Udoka, "O ve Kevin Durant birbirlerini çok iyi tamamladılar ve dördüncü çeyrekte büyük bir başarı elde ettiler" dedi.

Rockets'ta, 39 dakika süre alan Alperen Şengün, 23 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle oynadı. Antetokounmpo ise 37 sayı, 8 ribaunt ve 3 asistle maçı tamamladı.

İlgili Konular: #nba #Alperen Şengün #Ime Udoka #Houston Rockets

İlgili Haberler

Galatasaray, NBA Avrupa'da olmak için çok istekli!
Galatasaray, NBA Avrupa'da olmak için çok istekli! Galatasaray Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, NBA Avrupa projesinde İstanbul'dan yer alma konusunda kararlı olduklarını belirtti.
NBA efsanelerinden Lenny Wilkens hayatını kaybetti
NBA efsanelerinden Lenny Wilkens hayatını kaybetti Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) eski oyuncu ve başantrenörlerinden Lenny Wilkens, 88 yaşında hayatını kaybetti.
NBA Avrupa'da bir İstanbul takımı olacak!
NBA Avrupa'da bir İstanbul takımı olacak! NBA Avrupa projesi, Ekim 2027'de start alacak. Organizasyonda Milano, Roma, Londra, Manchester, Paris, Lyon, Madrid, Barselona, Berlin, Münih, İstanbul ve Atina olmak üzere 12 şehirden takımlar daimi olarak yer alacak.