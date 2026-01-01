Cumhuriyet Gazetesi Logo
İmza an meselesi: Manchester United'dan Kayserispor'a transfer!

İmza an meselesi: Manchester United'dan Kayserispor'a transfer!

1.01.2026 12:38:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İmza an meselesi: Manchester United'dan Kayserispor'a transfer!

Kayserispor'un Manchester United'ın genç sol kanat oyuncusu Sam Mather ile ilgilendiği iddia edildi.

Ara transfer döneminde kadrosuna yapacağı takviyeler için çalışmalarını sürdüren Kayserispor, rotasını İngiltere'nin dev kulübü Manchester United'a kırdı. Sarı kırmızılıların, Manchester United'ın genç sol kanat oyuncusu Sam Mather ile ilgilendiği ileri sürüldü.

Manchester Evening News'un haberine göre; Kayserispor, United'dan Mather bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

ManU'nun 21 yaş altı takımında forma giyen ancak kadroya girmekte zorlanan İngiliz futbolcunun, süre alabileceği bir kulübe gitmek istediği için ayrılmaya istekli olduğu belirtildi.

Haber detayında, Kayserispor'un Almanya ve Yunanistan'dan da ilgi gören Sam Mather için Manchester United'a teklifini sunduğu ve Mather'la da şartlar konusunda görüşmelerin başladığı ifade edildi.

Sarı kırmızılılar, transferi bir an önce sonuçlandırarak İngiliz futbolcuyu devre arası kampına yetiştirmek istiyor. Süper Lig ekibi geçen yaz da 21 yaşındaki oyuncuyu istemiş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Haberde, United'ın bu kez Mather'ın ayrılması için bazı tavizler vermeye hazır olduğu ileri sürüldü.

Manchester United ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sam Mather, sol kanatta görev yapsa da 10 numara pozisyonunda da forma giyebiliyor. Bu sezon 6 maçta 355 dakika sahada kalan Mather 2 asist yaptı.

İlgili Konular: #manchester united #transfer #kayserispor

İlgili Haberler

Kayserispor - Alanyaspor maçında gol sesi çıkmadı!
Kayserispor - Alanyaspor maçında gol sesi çıkmadı! Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Kayserispor - Alanyaspor mücadelesi 0-0 sona erdi.
Konyaspor sahasında Kayserispor ile puanları paylaştı!
Konyaspor sahasında Kayserispor ile puanları paylaştı! Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor, sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe ve Kayserispor maçları öncesi... Beşiktaş'a 4 futbolcusundan kötü haber
Fenerbahçe ve Kayserispor maçları öncesi... Beşiktaş'a 4 futbolcusundan kötü haber Çaykur Rizespor'u konuk eden Beşiktaş'ta Tammy Abraham, Kartal Kayra Yılmaz ve Gabriel Paulista sakatlanarak oyundan çıktı. Siyah beyazlı ekipte, sarı kart gören Djalo da Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.