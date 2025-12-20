Konyaspor sahasında Kayserispor ile puanları paylaştı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.12.2025 16:34:00
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor, sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Konyaspor'a golünü dakika 63'te Umut Nayir kaydetti. Kayserispor'a beraberliği getiren golü ise 90+3.dakikada German Onugkha attı.

Konyaspor'un Süper Lig'de galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Öte yandan Radomir Djalovic yönetimindeki Kayserispor'un yenilmezlik serisi 4 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Konyaspor, puanını 17 yaptı. Kayserispor ise 15 puana yükseldi.

Süper Lig'in bir sonraki maçında Konyaspor, sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Kayserispor, Beşiktaş deplasmanına gidecek.

