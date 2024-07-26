Trabzonspor ve Başakşehir'in kazanmasının ardından... İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
2024-2025 sezonunda Avrupa kupalarında temsilcilerimiz Trabzonspor ve Başakşehir, ilk maçlarına çıktı. Trabzonspor, deplasmanda Ruzemberok'u 2-0 mağlup etti. Başakşehir ise San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 mağlup etti.
Türkiye’yi yeni sezonda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir gibi 5 takım Avrupa kupalarında temsil edecek. Fenerbahçe, Lugano karşısında oynadığı karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ve Başakşehir de maçlarını galibiyetle geçti.
Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray Devler Ligi’ne play-off aşamasından katılırken Beşikaş ise UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turundan katılacak.
İNGİLTERE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR
UEFA ülke puanı sıralamasında zirve İngiltere’nin olurken İtalya ve İspanya gibi takımlar takibini sürdürüyor.
İngiltere yeni sezonda 7 takımla Avrupa kupalarında mücadele edecek. İspanya ise 8 takımla turnuvalarda yer alacak.
2023-2024 sezonunda Türkiye, topladığı puanlarla ilk 9 sırada yer almayı garantilemişti. Yeni sezonda ise galibiyetlerle birlikte UEFA Ülke puanı 34.200'e yükseldi.
Güncel sıralama şu şekilde:
1- İngiltere 89.160
2- İtalya 79.106
3- İspanya 73. 989
4- Almanya 71.660
5- Fransa 57.736
6- Hollanda 53.900
7- Portekiz 48.416
8- Belçika 42.400
9 - Türkiye 34.200
10- Çek Cumhuriyeti 34.150
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