Trabzonspor ve Başakşehir'in kazanmasının ardından... İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

2024-2025 sezonunda Avrupa kupalarında temsilcilerimiz Trabzonspor ve Başakşehir, ilk maçlarına çıktı. Trabzonspor, deplasmanda Ruzemberok'u 2-0 mağlup etti. Başakşehir ise San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2024 - 09:19
Trabzonspor ve Başakşehir'in kazanmasının ardından... İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
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Türkiye’yi yeni sezonda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir gibi 5 takım Avrupa kupalarında temsil edecek. Fenerbahçe, Lugano karşısında oynadığı karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ve Başakşehir de maçlarını galibiyetle geçti.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray Devler Ligi’ne play-off aşamasından katılırken Beşikaş ise UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turundan katılacak.

İNGİLTERE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

UEFA ülke puanı sıralamasında zirve İngiltere’nin olurken İtalya ve İspanya gibi takımlar takibini sürdürüyor.

İngiltere yeni sezonda 7 takımla Avrupa kupalarında mücadele edecek. İspanya ise 8 takımla turnuvalarda yer alacak.

2023-2024 sezonunda Türkiye, topladığı puanlarla ilk 9 sırada yer almayı garantilemişti. Yeni sezonda ise galibiyetlerle birlikte UEFA Ülke puanı 34.200'e yükseldi.

Güncel sıralama şu şekilde:

1- İngiltere 89.160

2- İtalya 79.106

3- İspanya 73. 989

4- Almanya 71.660

5- Fransa 57.736

6- Hollanda 53.900

7- Portekiz 48.416

8- Belçika 42.400

9 - Türkiye 34.200

10- Çek Cumhuriyeti 34.150


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