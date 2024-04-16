'İmza yerine diyalog' demişti: Hasan Arat'tan Dursun Özbek'e yanıt!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, 18 Temmuz'da yapılacağı açıklanan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimli genel kurulu hakkında görüşlerini aktardı. Arat, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in "İmza toplayarak bunun üzerine gitmektense diyalog yoluyla bunu yaptırmak gerekiyor" sözlerine yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 17:00
'İmza yerine diyalog' demişti: Hasan Arat'tan Dursun Özbek'e yanıt!
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Kulüpler Birliği Toplantısı öncesinde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Hasan Arat, TFF seçimiyle ilgili, "18 Temmuz tarihinin çok geç olduğu konusunda ısrarcıyız. Çok önemli sorunlar var. Kulüpler Birliği, bugün aklıselim karar alarak bu seçimi hızlandırmalıdır. Bu seçim bir an önce yapılmalıdır. Bu, Türk futbolu için kritik bir virajdır. Bütün dünya burada yaşananları anında görebiliyor. Gelinen nokta kritik. Siz Avrupa'da oynanan bir maçtan sonra bu kadar spekülasyon olduğunu görüyor musunuz?" dedi. 

ARAT'TAN ÖZBEK'E YANIT

Sözlerine devam eden Arat, "TFF'nin başkan adayları olacak kişilerin mutlaka bir kulübe yakınlığı vardır. Bu adaylar kulüp üyeliklerin dondurmalı, tarafsızlık sözü vermelidir" ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek'in 'imza kampanyasının gerekliliği kalmadı' sözüne cevap veren Hasan Arat, "Tüzük, kulüplere bunu hak olarak veriyorsa kullanılır. Yolun hangisinin doğru yanlış olduğunu kulüpler belirler. Biz uzlaşmacıyız. Öncülük yaparız. Doğru yolun ne olduğunu oy hakkı olan insanlar belirler. Tüzük gereği kullanılan bir hak, doğru bir haktır" sözlerini sarf. etti. 


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