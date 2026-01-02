Cumhuriyet Gazetesi Logo
İmzayı atıyor... Oğuz Aydın transferinde yeni gelişme!

2.01.2026 22:01:00
2.01.2026 22:01:00
Cumhuriyet Spor
Rus ekibi CSKA Moskova'nın Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia edildi.

CSKA Moskova, Oğuz Aydın transferinde sona geldi.

Rus gazeteci Ivan Karpov'un aktardığı bilgilere göre taraflar büyük ölçüde anlaşma sağladı. Oğuz Aydın'ın kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi imzaların atılmasının ardından CSKA'ya katılması bekleniyor.

KİRALAMA VE OPSİYON DETAYLARI

Anlaşmaya göre CSKA Moskova, Oğuz Aydın için 650 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek. Oyuncunun sözleşmesinde 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu yer alıyor. Ayrıca Oğuz Aydın'ın ileride başka bir kulübe transfer olması halinde, önceki kulübü sonraki satıştan %20 pay alacak.

KAMPA KATILMASI BEKLENİYOR

Oğuz Aydın'ın sağlık kontrollerinin ardından CSKA Moskova'nın 13 Ocak'ta başlayacak kampına katılması planlanıyor. Teknik heyetin, oyuncuyu kamp sürecinde yakından değerlendireceği ifade ediliyor.

OPSİYON İÇİN ALTERNATİFLİ ŞARTLAR

Satın alma opsiyonunun devreye girmesi için bazı performans kriterleri de belirlendi. Buna göre Oğuz Aydın'ın lig ve kupa maçlarında toplamda en az 6 karşılaşmada forma giymesi gerekiyor. Bu maçların her birinde en az 55 dakika sahada kalması şartı bulunuyor.

Alternatif olarak, CSKA Moskova'nın ligi şampiyon tamamlaması durumunda ise Oğuz Aydın'ın sezon boyunca oynanan maçların en az %50'sinde bir devre süre alması opsiyonun geçerli olması için yeterli olacak.

Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

İlgili Konular: #fenerbahçe #CSKA Moskova #Oğuz Aydın

