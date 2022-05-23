23 Mayıs 2022 Pazartesi, 14:54

Barcelona'dan ocak ayı transfer döneminde kiralanan 23 yaşındaki Inaki Pena, Galatasaray'a veda etti.

Genç file bekçisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, taraftarlara ve kulübe teşekkür etti.

Inaki Pena'nın yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Ali Sami Yen'de desteğinizi hissetmek ve bu renkleri temsil etmek bir zevkti. Sizden biri olarak kabul ettiğiniz için herkese teşekkür ederim, ilk günden beri kendimi bir aslan olarak hissediyorum. Gelecek için bol şans ve başarılar!"

İspanyol kaleci, yarım dönem kiralandığı Galatasaray'da 9 karşılaşmada forma giydi.