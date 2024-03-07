Indian Wells Masters öncesi Rafael Nadal'dan kötü haber!

İspanyo tenisçi Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle Indian Wells Masters'tan çekildiğini açıkladı. Nadal, "Böylesine önemli bir turnuvada en üst seviyede oynamaya hazır değilim" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 12:58
Indian Wells Masters öncesi Rafael Nadal'dan kötü haber!
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Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'tan sakatlığı nedeniyle çekilen Rafael Nadal, Indian Wells Masters'ta da yer almayacak.

İspanyol raket sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, henüz hazır olmadığı için turnuvaya katılmaycağını söyledi.

Nadal'ın gelecek ay 11 kez şampiyon olduğu Monte Carlo Masters'ta mücadele etmesi bekleniyor. İspanyol tenisçi daha önce 3 kez Indian Wells'te şampiyonluğa ulaşmıştı.

"KOLAY BİR KARAR DEĞİL"

Nadal açıklamasında, "Böylesine önemli bir turnuvada en üst seviyede oynamaya hazır değilim. Bu kolay bir karar değil. Gerçekten çok zor ama kendime ve taraftarlara yalan söyleyeyemem" ifadelerini kullandı.

Rafael Nadal, geçtiğimiz yılki turnuvada da sakatlığı nedeniyle yer almamıştı. Nadal'ın yerine Indian Wells'e Sumit Nagal katılacak.

AVUSTRALYA AÇIK'TAN ÇEKİLDİ

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık öncesinde Rafael Nadal, katıldığı Brisbane International'ın çeyrek finalinde sakatlandı.

Jordan Thompson'la oynadığı maçta sakatlık yaşayan Nadal, tedavi için İspanya'ya döneceğini ve Avustralya Açık'ta yer alamayacağını açıklamıştı.

Avustralya Açık'tan çekilme kararıyla ilgili Nadal, "Bu geri dönüş için yıl boyunca çok çalıştım. Hedefim üç ay içinde en iyi seviyeye ulaşmak. Melbourne'deki muhteşem taraftarların önünde oynayamayacak olmak benim için üzücü. Destekleriniz için teşekkür ederim. Yakında görüşürüz" ifadelerini kullanmıştı.


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