Indian Wells Masters'ta finalin adı belli oldu

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 16:02

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 16:04

Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nda İspanyol Carlos Alcaraz ve Rus Daniil Medvedev finale yükseldi.

ABD'nin Indian Wells kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek erkekler yarı final maçları tamamlandı.

Daniil Medvedev

KARİYERLERİNDE BİR İLK

Turnuvanın 5 numaralı seribaşı Medvedev, 14 numaralı seribaşı ABD'li Frances Tiafoe'yu 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yendi.

Carlos Alcaraz

Indian Wells'te 1 numaralı seribaşı Alcaraz ise 11 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner'i 7-6 ve 6-3 sona eren setlerle 2-0 mağlup etti.

Alcaraz ve Medvedev'in kariyerlerinde ilk kez yükseldiği Indian Wells finali, yarın gece TSİ 02.00'de başlayacak.