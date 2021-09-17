ING Basketbol Süper Lig'i heyecanı 25 Eylül'de başlıyor
ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon 25 Eylül Cumartesi günü yapılacak maçla başlayacak. 2021-2022 sezonunun ilk maçı 25 Eylül Cumartesi günü saat 13.00'te Türk Telekom ile TOFAŞ arasında oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde, Süper Lig'de ilk 6 haftanın programı açıklandı. Buna göre sezonun ilk maçı 25 Eylül Cumartesi saat 13.00'te Türk Telekom ile TOFAŞ arasında yapılacak.
Ligde ilk hafta maçlarının programı şu şekilde:
25 Eylül Cumartesi
13.00 Türk Telekom-TOFAŞ (Ankara)
15.30 Gaziantep Basketbol-HDI Sigorta Afyon Belediyesi (Karataş Şahinbey)
18.00 Frutti Extra Bursaspor-Semt77 Yalovaspor (TOFAŞ)
20.15'da Anadolu Efes-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Sinan Erdem)
26 Eylül Pazar:
13.00 Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray Nef (Gazanfer Bilge)
15.30 Aliağa Petkim Spor-Pınar Karşıyaka (Enka)
18.00 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Icrypex (Ülker Spor ve Etkinlik)
20.15 Darüşşafaka-Fenerbahçe Beko (Volkswagen Arena)
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