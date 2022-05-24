ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Fenerbahçe Beko farklı kazandı

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ilk maçında Darüşşafaka ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Rakibini 94-69 yenen Fenerbahçe Beko, seride 1-0 öne geçmeyi başardı.

cumhuriyet.com.tr
24 Mayıs 2022 Salı, 22:49
ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Fenerbahçe Beko farklı kazandı
Abone Ol google-news

Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka, ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ilk maçında karşılaştı. 

Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 94-69 kazandı ve seride 1-0 öne geçti. İlk çeyreği 24-21 önde tamamlayan Fenerbahçe Beko, ilk yarıyı da 47 - 40 önde tamamlamayı başardı. Maç boyu üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, farkı biraz daha açarak üçüncü çeyrek sonunda skoru 72-50 yaptı. Sarı lacivertliler, maçı da 94-69 kazanmayı başardı. 

İki ekip, 26 Mayıs'ta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ikinci maçta karşı karşıya gelecekler. 

Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek finalinde Frutti Extra Bursaspor'u eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı. Darüşşafaka ise Gaziantep Basketbol'u geçerek yarı finale yükselmişti.


ING Basketbol Süper Ligi fenerbahçe beko

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler