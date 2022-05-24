ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Fenerbahçe Beko farklı kazandı

24 Mayıs 2022 Salı, 22:49

Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka, ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ilk maçında karşılaştı.

Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 94-69 kazandı ve seride 1-0 öne geçti. İlk çeyreği 24-21 önde tamamlayan Fenerbahçe Beko, ilk yarıyı da 47 - 40 önde tamamlamayı başardı. Maç boyu üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, farkı biraz daha açarak üçüncü çeyrek sonunda skoru 72-50 yaptı. Sarı lacivertliler, maçı da 94-69 kazanmayı başardı.

İki ekip, 26 Mayıs'ta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ikinci maçta karşı karşıya gelecekler.

Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek finalinde Frutti Extra Bursaspor'u eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı. Darüşşafaka ise Gaziantep Basketbol'u geçerek yarı finale yükselmişti.