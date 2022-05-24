ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Fenerbahçe Beko farklı kazandı
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ilk maçında Darüşşafaka ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Rakibini 94-69 yenen Fenerbahçe Beko, seride 1-0 öne geçmeyi başardı.
Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka, ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ilk maçında karşılaştı.
Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 94-69 kazandı ve seride 1-0 öne geçti. İlk çeyreği 24-21 önde tamamlayan Fenerbahçe Beko, ilk yarıyı da 47 - 40 önde tamamlamayı başardı. Maç boyu üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, farkı biraz daha açarak üçüncü çeyrek sonunda skoru 72-50 yaptı. Sarı lacivertliler, maçı da 94-69 kazanmayı başardı.
İki ekip, 26 Mayıs'ta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ikinci maçta karşı karşıya gelecekler.
Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek finalinde Frutti Extra Bursaspor'u eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı. Darüşşafaka ise Gaziantep Basketbol'u geçerek yarı finale yükselmişti.
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