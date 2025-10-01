İngiliz basını Galatasaray'ın tarihi galibiyetini yazdı: 'Liverpool için kurtuluş yoktu'

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği Liverpool'un 1-0'la geçtiği müsabaka İngiliz basınında büyük yankı uyandırdı. Ada'daki birçok gazete, Galatasaray-Liverpool maçını manşetten verdi.

İngiliz basınının Galatasaray-Liverpool maçı değerlendirmeleri şu şekilde:

BBC: "İngiliz takımlarını Galatasaray'ın meşhur Ali Sami Yen Stadyumu'nda selamlayan 'Cehenneme Hoşgeldiniz' karşılaması yoktu ama yeni Rams Park Stadı da bunun gibi hakiki bir spor gösterisinde bir o kadar düşmancaydı. Liverpool'un topa sahip olduğu anlar sağır edici bir ıslıkla karşılandı. Osimhen'in golü ve son düdükle birlikte bir histeri yaşandı. Galatasaray taraftarlarının yarattığı ortam, Premier Lig şampiyonunun hayal kırıklığı dolu bir gece daha yaşamasında büyük bir rol oynadı."

"OSIMHEN ŞANSLARI HARCAMASAYDI..."

Guardian: "Galatasaray'ın golcüsü Osimhen ikinci yarının ilk dakikalarında iki şansı harcamasaydı yenilgi daha ağır olabilirdi. Liverpool topa her dokunduğunda kesintisiz, sağır edici ıslıklar geldi."

Times: "Arne Slot'un takımı, Galatasaray'ın sağır edici kazanında yumuşadı, çok fazla hata yaptı ve Victor Osimhen'in penaltısıyla yenildi."

"LIVERPOOL İÇİN KURTULUŞ YOKTU"

Daily Telegraph: "Slot'un Salah'ı 60 dakika kulübede tutma tercihi geri tepti."

The Sun: "Liverpool için bir kurtuluş yoktu ve bunu hak etmediler."

"TARİHİ BİR GALİBİYET"

Sky Sports: "Galatasaray, Arne Slot'un takımı için felaket bir gece olan maçta Victor Osimhen'in ilk yarı penaltıdan attığı golle 1-0 galip geldi. Hollandalı teknik direktör üst üste ikinci kez yenilgi aldı."

Mirror: "Liverpool hafta sonu Crystal Palace'a karşı aldığı yenilginin ardından toparlanamadı ve Şampiyonlar Ligi'nde ağır bir yenilgi aldı. Galatasaray rakibinin isteksizliğini sonuna kadar değerlendirerek İstanbul'da 1-0'lık tarihi bir galibiyete imza attı."

"SLOT'UN GERİ TEPEN KUMARI"

The Athletic: "Liverpool, Arne Slot yönetiminde üst üste ikinci kez yenilgi aldı ve Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a deplasmanda 1-0 yenildi."

Gazete, Galatasaray'ın kazandığı penaltıya da ayrı parantez açıp şu ifadeleri kullandı:

“Barış Alper penaltı pozisyonunda daha hızlıydı. Szoboszlai'nin arkadan gelen kolu oyuncunun yüzüne geldi. Barış Alper yüzünü tutup yere düştü ve hemen penaltı verildi. Temas konusunda hiçbir şüphe yokken bu temasın Yılmaz'ın düşmesine yetip yetmediği tartışılabilir. Yumuşak hissettirdi. Bu Premier Lig'de nadiren görülen bir penaltı türü ve bu karar, Avrupa müsabakalarındaki hakemlik ile yerel müsabakalardaki hakemlik arasındaki farkın bir örneği.”

Independent: "Slot'un geri tepen kumarı. Liverpool, Galatasaray'a sadece yenilmedi aynı zamanda ezildi. Barış Alper Yılmaz'ın işkence ettiği Szoboszlai, Osimhen'in gole çevirdiği penaltıya neden oldu."