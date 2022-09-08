İngiliz basını yazdı: 'Chelsea'de Graham Potter dönemi!'
Alman teknik direktör Thomas Tuchel ile yollarını ayıran İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin, Brighton'ın İngiliz hocası Graham Potter ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.
Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Dinamo Zagreb ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçta alınan 1-0'lık yenilginin ardından Thomas Tuchel ile yollarını ayırdı. İddiaya göre Ada ekibinin yeni menajeri belli oldu. İngiliz basını Chelsea'nin, Graham Potter ile anlaşmaya vardığını yazdı.
CHELSEA'DE GRAHAM POTTER DÖNEMİ
Chelsea, yeni menajerini yine İngiltere'de buldu. İngiliz basınında yer alan habere göre; Brighton'ı çalıştıran Graham Potter, Tuchel'in koltuğuna oturacak. Yeni sezona da istediği gibi başlayamayan Chelsea, Potter ile birlikte yeni bir maceraya başlayacak. Öte yandan Potter'ın Bournemouth maçı öncesi yapacağı basın toplantısı da iptal edildi. Potter'ın Chelsea ile son ayrıntıları görüşüp resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
TÜRK FUTBOLSEVERLERİN BİLDİĞİ BİR İSİM
Hatırlanacağı üzere Graham Potter daha önce Östersunds takımında görev yapmış ve temsilcimiz Galatasaray'a da rakip olmuştu. 2017-18 sezonunda Galatasaray'ı 2-0 yenen Östersunds, rövanş maçında da 1-1 berabere kalarak tur biletini cebine koymuştu. Östersunds, son 32'ye kadar ulaşsa da İngiliz ekibi Arsenal'e kaybederek organizasyonun dışında kalmıştı.
LİGDE CHELSEA NE DURUMDA?
Chelsea, Premier Lig'de geride kalan 6 haftada 3 galibiyet 1 beraberlik ve 2 de yenilgi aldı. 8 gol atıp kalelerinde 9 gol gören Maviler, 10 puanla 6. sırada bulunuyor. Liderlik koltuğunda ise 15 puanla Arsenal oturuyor.
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