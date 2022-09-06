Dinamo Zagreb - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Zagreb, Chelsea ile karşı karşıya geliyor. Dinamo Zagreb - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2022 Salı, 13:15
Dinamo Zagreb - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçına sahne olacak müsabakada Dinamo Zagreb ile Chelsea kozlarını paylaşacak. 

DINAMO ZAGREB - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dinamo Zagreb - Chelsea, Şampiyonlar Lig maçı, 6 Eylül Salı günü (bu akşam) saat 19.45'te oynanacak.

DINAMO ZAGREB - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Dinamo Zagreb Chelsea maçı TV 8,5'tan yayımlanacak.



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